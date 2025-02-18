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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

不甩中國警告 菲律賓加倍部署美製「泰風」飛彈系統

2025/02/18 16:16

菲國陸軍司令賈里多（Roy Galido）中將不僅無視中國要求撤走美國陸基中程飛彈系統「泰風」的要求，反而說將在下個月的一次大型武器訓練演習中展示該系統。（取自美國軍聞網站DVIDS）菲國陸軍司令賈里多（Roy Galido）中將不僅無視中國要求撤走美國陸基中程飛彈系統「泰風」的要求，反而說將在下個月的一次大型武器訓練演習中展示該系統。（取自美國軍聞網站DVIDS）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國軍方去年4月為配合與菲律賓聯合軍演，將陸基中程飛彈系統「泰風」（Typhon，又譯堤豐）部署在菲國北部，引起中國不滿，並要求菲國撤走該系統。香港《南華早報》18日報導，菲國陸軍司令賈里多（Roy Galido）中將不僅無視中國要求撤走「泰風」的要求，反而說將在下個月的一次大型武器訓練演習中展示該系統。

賈里多在18日舉行的記者會上表示，這次演習是第二次聯合兵種訓練演習（Catex），目的在測試軍隊因應「外部威脅」引發的國家危機能力。但賈里多拒絕透露外部威脅為何，強調將在3月3日至12日舉行的Catex演習，將執行菲國新的「綜合群島防禦概念」，從各個角度審視威脅菲國利益和主權的行為。

這場演習將有近6千名士兵參加，並且首次不僅在菲國北部的呂宋島舉行，還將在中部的維薩亞斯群島（Visayas）和南部的民答那峨島舉行。

賈里多指出，之所以選擇這些地區，是因為可以在那裡執行涉及地面部隊、戰車和大砲的大規模動員，而不會擾亂當地社區，由於群島防禦概念的重點是領土防禦，因此需要這種協調一致的行動。

儘管Catex包括一些實彈演習，賈里多說，「泰風」不會包括在內，因為軍隊仍處於「了解該系統並理解如何在我們的防禦概念中使用它」的過程。

自美國軍方去年4月為配合與菲國聯合軍演，將將陸基中程飛彈系統「泰風」部署在菲國北部以來，中國再三要求菲國撤走該系統，此後該系統一直留在菲國。去年12月，菲國還宣布購買「泰風」的初步計畫。

「泰風」能發射射程逾1600公里的「戰斧」巡弋飛彈，以及射程可達370公里的「標準六型」（SM-6）多用途攔截飛彈，若部署在菲律賓，可打擊南海和台灣海峽的目標。

當被問及菲國軍方是否已決定建議採購「泰風」時，賈里多表示，他們目前的重點是研究該系統，因為「我們可能能夠獲得類似的發射平台」，並強調該系統部署在菲國是基於「防禦」目的。

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