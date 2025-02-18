彈砲、雷達合一新典範 土耳其「黃道帶」輪型短程防空系統具潛力

土耳其軍工業者Roketsan近期展示一款彈砲合一的「黃道帶」（BURÇ）防空系統，結合了防空飛彈、機砲與主動相位陣列雷達。（取自Roketsan臉書）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕外國軍聞媒體報導，土耳其軍工業者Roketsan近期在今年度阿布達比國際防務展（IDEX 2025），展示一款裝設於輪型甲車的「黃道帶」（BURÇ）彈砲合一防空系統，其有效整合一門三管20公厘機砲、8枚射程約8公里的Sungur防空飛彈，以及4面主動相位陣列雷達，一輛車就可以滿足短程防空所需。

根據軍聞網站Army Recognition本月17日報導，土耳其軍工業者Roketsan研製的「黃道帶」防空系統，裝設於一輛八輪甲車之上。這套防空系統的核心裝備，全都裝載於車輛中、後段的砲塔上，砲塔前端有一門20公厘三管機砲，每分鐘射速約750發，且可視任務需求，使用高爆彈或穿甲彈。

土耳其軍工業者Roketsan的「黃道帶」（BURÇ）防空系統，可裝設於八輪甲車之上。（取自Roketsan臉書）這套「彈砲合一」系統的另一組「拳頭」，就是裝設在砲塔左、右側的四聯裝Sungur防空飛彈發射器。這型飛彈如同美國「刺針」飛彈，可滿足單兵攜帶、車輛裝載等各種用途，射擊最高仰角可達80度，最遠可打8公里，可與機砲搭配運用，有效肆應各種近程空中威脅。

另外，「黃道帶」如同俄國的「鎧甲-S1」機動防空系統，也將雷達整合於彈砲合一車輛之上。「黃道帶」系統採用4面主動相位陣列雷達，可在4公里內偵獲雷達截面積僅0.01平方公尺的小型無人機，或者於10公里內掌握雷達截面積僅1平方公尺的戰術無人機，以及20公里內的直升機、小型車輛。不過，這套於2023年問世的彈砲合一防空系統，能否獲得土耳其陸軍等潛在客戶青睞，尚待觀察。

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