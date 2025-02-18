利雅德談判開始！美俄高層面對面會談畫面曝光

美國與俄羅斯在台灣時間18日下午，於沙烏地阿拉伯首都利雅德進行兩國睽違多年的高層會談。（路透）

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國與俄羅斯在台灣時間18日下午，於沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）進行睽違多年的高層會談，將討論烏克蘭戰爭問題，以及為川普與普廷之間會談奠定基礎，現兩國高層會談畫面曝光。

綜合外媒報導，今利雅德罕見下雨，在沙國外交大臣阿紹德（Faisal bin Farhan Al Saud）和國家安全顧問艾班（Mosaad bin Mohammad al-Aiban）的主持下，美俄兩國高層在德拉伊耶宮（Diriyah Palace）面對面進行會談。

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美國方面派出國務卿魯比歐（Marco Rubio）、白宮國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）和白宮中東特使魏科夫（Steve Witkoff），俄方代表則是外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）。

在進入會談場地時，有媒體向美方代表大喊詢問美國是否將烏克蘭人排除在外以及華盛頓要求莫斯科做出哪些讓步等問題，不過相關人員並未回應。

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