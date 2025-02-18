提升戰場保修能量 海軍徵購「戰術機動游修車」

圖為新式自走式「戰術機動游修車」。（圖片取自青年日報）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕為確保武器裝備妥善，並於實戰發揮效能及戰力，海軍本月4日於政府採購網公告徵求採購「戰術機動游修車」，可於野戰場執行通用型輪車、兵器、通信等裝備三級維修，提高後勤能量。

根據電子採購網資訊，海軍司令部本月4日公開徵求「戰術機動游修車」採購案，內容包含食勤車、機動維修車及電源（物料）車等3台車輛。

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據了解，野戰游修車原為牽引式，可對彈藥進行除鏽、噴漆及熱風乾燥等工作，全車僅需7人即可運作。隨後，海軍陸戰隊於前（2023）年底完成機動游修車研改，使其成為自走式，並可執行通用型輪車、兵器、通信等裝備三級維修。

機動游修車配有工作臺、移動式工具車、15KW柴油發電機、5HP空壓機等工具，廂體採油壓系統及自主分離設計，無須改裝載具，並有自主發電儲存系統，適用野戰戰術行動，以及各項裝備均為台灣製造，具維保便利性，可提高後勤支援能量，是戰場保修利器。

圖為舊式牽引式「戰術機動游修車」。（圖片取自青年日報）

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