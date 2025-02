中國軍機驚險逼近 菲律賓公務機遭遇3公尺「危險對峙」

菲律賓指控中國解放軍海軍直升機(見圖)。(美聯社)



〔編譯陳成良/綜合報導〕菲律賓海岸防衛隊今(18)日強烈譴責一起空中危險事件,指控1架中國海軍直升機在南海爭議水域「黃岩島」(Scarborough Shoal,我國稱「民主礁」)上空,以不安全方式逼近菲國執行巡航任務的公務機,最近距離僅3公尺,危及機上人員安全。

根據《法新社》記者今日現場採訪,事發當時菲律賓漁業暨水產資源局(BFAR)的巡邏機,正執行例行海域監測任務,飛行高度約213公尺。一架中國人民解放軍海軍直升機今日上午8時39分左右,突然接近菲律賓巡邏機左翼,近得足以清楚看見中方機組人員正在進行錄影。菲方強調,此舉嚴重違反國際民用航空組織(ICAO)規範。

Dangerous Encounter with PLA-Navy Helicopter During BFAR Maritime Domain Awareness Flight



At approximately 0700 hours today, the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) conducted a Maritime Domain Awareness Flight over the territorial airspace of Bajo De Masinloc,… pic.twitter.com/h371xxnDmX