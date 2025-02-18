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中國軍機驚險逼近 菲律賓公務機遭遇3公尺「危險對峙」

2025/02/18 17:46

中國軍機驚險逼近 菲律賓公務機遭遇3公尺「危險對峙」菲律賓指控中國解放軍海軍直升機（見圖）。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓海岸防衛隊今（18）日強烈譴責一起空中危險事件，指控1架中國海軍直升機在南海爭議水域「黃岩島」（Scarborough Shoal，我國稱「民主礁」）上空，以不安全方式逼近菲國執行巡航任務的公務機，最近距離僅3公尺，危及機上人員安全。

根據《法新社》記者今日現場採訪，事發當時菲律賓漁業暨水產資源局（BFAR）的巡邏機，正執行例行海域監測任務，飛行高度約213公尺。一架中國人民解放軍海軍直升機今日上午8時39分左右，突然接近菲律賓巡邏機左翼，近得足以清楚看見中方機組人員正在進行錄影。菲方強調，此舉嚴重違反國際民用航空組織（ICAO）規範。

黃岩島位於菲律賓呂宋島以西240公里處，距中國海南島將近900公里。中國2012年實質控制該水域後，即成為中菲爭端焦點。菲方去年12月曾指控中國海警艦以水砲攻擊，以及撞擊菲國漁業部門船隻，並公布影片為證。

在中、菲二國飛機於18日發生空中接近事件前不到一週，澳洲才指控中國戰機在南海上空30公尺內，對澳洲偵察機發射信號彈，澳洲批評北京當局的「不安全」軍事行為。

菲律賓自2022年小馬可仕（Ferdinand Marcos）總統上任後，其與盟邦美國加強防衛合作，並開始積極反制中國在南海的主張。中國聲稱對南海擁有幾近全部的主權，但2016年國際法庭已裁定此主張缺乏法律基礎。

菲律賓去年12月表示，其考慮採購美製泰風（Typhon）飛彈系統，射程可達480公里，菲律賓陸軍軍司令賈里多（Roy Galido）中將表示，該系統將「保護我們的海上資產」，包括海軍、海岸防衛隊等船艦。對此，中國警告可能引發區域軍備競賽。

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