何時與普廷會面？ 川普透露最快二月底

川普表示，很有可能會在本月底前和普廷會面。（美聯社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近期積極推動烏俄停戰，並表示未來將會在沙烏地阿拉伯與俄羅斯總統普廷會面。川普18日在佛州「海湖莊園」舉行的記者會中，被問到是否會在二月底和普廷會面時，川普回應：「很有可能。」

綜合外媒報導，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），18日在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行會談。會談結束後川普在「海湖莊園」舉行的記者會中告訴媒體，美俄高層會談過後他更有信心了，未來可能會在本月底前和普廷會面。

請繼續往下閱讀...

川普認為「俄羅斯想做點什麼」，對於烏克蘭擔憂被排除在會談之外，川普則輕描淡寫地回應，表示烏克蘭應該要更早進入談判行列，他強調：「我認為我有能力結束這場戰爭。」至於歐洲各國有意向烏克蘭派遣維和部隊，川普表示：「如果他們想這麼做，那非常好，我完全贊成。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法