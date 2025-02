北韓軍「谷山大砲」赴前線 首度被烏軍擊毀

有「谷山大砲」之稱的北韓M-1978自走砲,首度在烏俄戰場上被烏軍擊毀。(路透)

〔即時新聞/綜合報導〕烏俄戰爭目前仍持續進行,北韓派往俄羅斯的支援兵力也持續與烏軍作戰。烏克蘭軍方18日指出,自北韓參與烏俄戰爭以來,烏軍首度使用無人機擊毀有「谷山大砲」之稱的北韓M-1978自走砲。

根據《路透》報導,北韓M-1978自走砲2024年10月首度出現在烏俄戰場,此次是首度被烏軍擊毀。烏克蘭軍方透過Telegram發表聲明:「在盧甘斯克地區,第 412 獨立復仇女神無人機團的戰士擊中了一輛非常罕見的北韓M-1978自走砲,該火砲的口徑為170毫米。」貼文中也附上無人機炸毀自走砲的影片。

值得注意的是,此次被擊毀的「谷山大砲」是出現在烏東的盧甘斯克地區,盧甘斯克目前有大部分地區被俄軍佔領,並於2022年被俄羅斯宣布併吞,不過烏克蘭及其西方盟友都不承認俄羅斯擁有盧甘斯克地區的主權。

⚡️For the first time, the North Korean Koksan self-propelled artillery unit was destroyed on the front line.



Fighters of the 412th "NEMESIS" Regiment in Luhansk hit the rare 170-mm M1978 Koksan self-propelled artillery unit.



The firing range of this self-propelled gun with a… pic.twitter.com/UZ8ulre75Y