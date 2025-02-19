共軍43機艦擾台！國軍嚴密監控應處

國防部2025/02/19公布中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今（19）日表示，自昨（18）日上午6時至今日上午6時止，合計偵獲36架次共機，其中33架次逾越台灣海峽中線，進入我北、東、西南部空域；另偵獲共艦7艘。

國防部今上午發布台海周邊海空域動態顯示，自昨日上午6時至今日上午6時止，總計偵獲36架次中共軍機、7艘次中共軍艦，持續在台海周邊活動。

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資料顯示，36架次共軍主戰機、直升機侵擾我北、東、西南空域，其中33架次逾越台海中線；其中該直升機於我東南部外海偵獲，形成環台侵擾。

另外，國防部預告，中共22日將從西昌衛星中心朝太平洋發射運載火箭，預計將經過我國ADIZ。

國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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