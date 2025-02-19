新一輪掃布雷演練將至 海軍192艦隊下月在台北港、蘇澳港近海練兵

海軍快速布雷艇進行水雷施放作業。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍近年除了驗證「紅色海灘」登陸、反登陸情境外，也持續進行要港海域掃、布雷演練。根據漁業署網站「射擊通報」近期公布資訊，海軍192艦隊將於下月中旬，擇定新北市的台北港、宜蘭縣的蘇澳港進行實兵操演，料將完整驗證戰時、臨戰時期的布雷與疏通要港能量。

根據漁業署「射擊通報」網站揭露資訊，海軍192艦隊將於3月12日至13日、17日至21日間，擇日於台北港外海遂行演訓，且管制範圍相當大，一路自新北市富貴角延伸至桃園蘆竹區外海；另外，192艦隊也將於3月24日至28日間，在礁溪以南、蘇澳以北海域進行演訓，包括蘇澳基地、龜山島等都在操演區域之內。

海軍永陽級掃雷艦為192艦隊一員。（取自海軍司令部網站）據了解，海軍近年除了盤點全台紅色海灘，由海軍151艦隊所屬兩棲艦艇，搭配海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊載具「試登」以外，海軍192艦隊去年起也針對重要港口、近海遂行掃、布雷任務演練，該單位去年6、7月間，就曾派所屬3艘艦艇於蘇澳港進行「海底調查」，去年7月則選在桃園竹圍漁港進行布雷操演，並由無人機監視操演成效。

192艦隊下轄掃、布雷艦艇與支援艦艇，包括4艘快速布雷艇、7艘永陽級、永靖級、永豐級掃、布雷艦，另有達觀號測量艦、大字級救難艦等。另外，該艦隊未來數年將再籌獲6艘快速布雷艇、1艘大武級救難艦，為海軍相當重要的輔助兵力。

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