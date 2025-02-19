內政國防兩部建軍事協調平台 劉世芳：發揮40萬最大民力效益

國防部與內政部昨日共同開辦為期2日的114年動員專業人力班「警消高階研習班」。（圖片取自青年日報）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕為強化全社會防衛韌性，國防部與內政部昨日共同開辦為期2日的114年動員專業人力班「警消高階研習班」，邀集各地方政府警、消單位高階人員參訓，透過研習專業課程，提升各工作領域知能，建立各單位溝通協調平臺，以強化國家安全總能。

114年動員專業人力班「警消高階研習班」昨日於行政院人事行政總處公務人力發展學院辦理，由內政部長劉世芳與國防部副部長柏鴻輝共同主持開訓典禮，隨後分別針對「國際情勢與兩岸關係研析」、「灰色地帶應處」及「當前政府推動全社會防衛韌性工作」等課程進行研討，期透過專業課程，提升各單位在面對突發狀況時的協同應變能力，強化全社會防衛韌性。

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劉世芳表示，全社會防衛韌性關鍵在於「充實民力、強化整備、落實運用」，警政與消防單位需提升訓練與協作，確保關鍵時刻能迅速動員。面對國際局勢及兩岸緊張關係升溫，內政部正強化民防與義消體系，讓40萬名可恃民力發揮最大效益，共同維護社會穩定與國家安全，並期許各單位持續優化機制，提升整體應變能力，以確保國家在各種挑戰下依然穩定運行。

柏鴻輝則表示，烏俄戰爭讓國人意識到全社會防衛韌性的重要性，而全民防衛動員的關鍵在於「納動員於施政、寓戰備於經建、藏熟練於演訓」，強調軍警消三方的緊密合作，才能提升國家安全防護能量。在面對複雜的國際局勢與地緣政治風險，我國必須整合各界資源，強化社會韌性，才能確保國家安全與社會穩定。

另外，劉世芳在17日於台電首場舉辦的防災士培訓班中表示，截至去年底防災士培訓已逾4萬811名，從11歲至89歲皆有。114年持續透過計畫補助各縣市培訓7000人，未來培訓對象將擴大至計程車司機、8樓層以上高樓大廈管理委員會、保全人員及替代役男。

總統賴清德去年為強化全民國防，設立「全社會防衛韌性委員會」，統計有40萬可恃民力運用，其中替代役為大宗，將部分負責關鍵基礎設施防護，依「外圍警戒、中層阻殲、核心固守」之防護原則，協同戰鬥責任地境內友軍部隊、警察及消防等單位，組成重層包圍圈，以兵、火力殲滅佔領設施敵軍。去年漢光演習中華翠橋、復北地下道的警憲合作阻敵，今年可能會再有變化。

對此賴清德也宣布，今年針對防空與救援的「萬安」、「民安」演習，將重新整合為「2025城鎮韌性演習」，將完全以不依賴國軍支援的方式、參考國際最新的經驗來設計，跟漢光演習能夠有所區隔，但又能相互支援呼應。

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