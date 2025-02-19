強化F-16、F-35對地戰力 羅馬尼亞向美採購400枚小直徑炸彈

圖為掛載於美國空軍A-10攻擊機上的GBU-39B「小直徑炸彈」（SDB-I）。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國防安全合作局（DSCA）當地時間昨（18）日宣布售予羅馬尼亞小直徑炸彈、是去（2024）年中以來第三度軍售。羅馬尼亞在俄烏戰爭後便確立軍備「去俄化」方向，除前（2023）年底開始接收挪威的二手F-16、去年更獲准採購F-35A戰機，未來搭配先前籌獲的對空、對地武器，未來將有助在黑海地區維持區域穩定。

美國安合局軍售公告指出，羅馬尼亞本次向華府採購400枚GBU-39B「小直徑炸彈」（SDB-I），附帶惰性訓練彈、測試裝備、編程儀器和其他後勤零料件，全案價值8400萬美元（約新台幣27.18億元）。本次軍售雖非鉅額，但卻是華府繼去年的AIM-9X、AIM-120C-8兩款空對空飛彈後、第三度向該國軍售，可望強化其空軍的對地打擊能力。

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GBU-39B為美國RTX公司（原雷神）研發的初代小直徑炸彈、2006年起服役，採全球導航／慣性模式雙模式導引；其小體積的彈體適用於多種儎台，如F-15E、F-16、F-22、F-35等四、五代戰機，以及B-1、B-2戰略轟炸機。該彈藥曾投入伊拉克戰爭、2008年以巴衝突等，至今已發展至第二代（SDB-II），又名GBU-53B「破風者」（Stormbreaker）。

羅馬尼亞最早於2017年自葡萄牙購入12架F-16戰機。（美國空軍生命週期管理中心網站）羅馬尼亞後於2023年起接收挪威升級過的32架F-16A/B Block10/15批次戰機，預計今（2025）年全數接收完畢。（挪威國防部官網）

羅馬尼亞坐落歐洲東南隅、毗鄰烏克蘭且隔著黑海與俄羅斯對望，但近十年空軍現代化的腳步卻相對積極。該國先是在2017年接收12架葡萄牙的二手F-16戰機；前（2023）年底則接收挪威的32架早期批次同型機、並獲美協助升級，去年9月再向美採購32架F-35A戰機。有鑑於此，該國也在前年5月將僅存的米格-21戰機全數退役，完成空軍戰鬥機隊的「去俄化」。



該公告進一步指出，此次軍售將強化羅馬尼亞日後抵禦威脅、與北約盟軍聯合作戰的能力，透過強化北約盟國的軍事力量，將能在符合美國外交、國安目標的基礎下，成為維持歐洲政治、經濟穩定的重要力量。

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