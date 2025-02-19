目標成為「飆風」隱形爪牙！ 阿聯推出「JENIAH」高CP值無人機

阿聯國防大廠在今年IDEX中，展出其新研發的「JENIAH」無人機，該機具匿蹤且流線的外型，最高速度可破每小時1000公里，並搭配480公斤的高酬載能力，未來將融入AI可望成為阿聯「飆風」戰機的忠誠僚機。（圖片擷取自EDGE集團的X帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕匿蹤無人機已成未來無人機的發展趨勢，阿聯國防大廠EDGE集團子公司ADASI於現正舉行阿布達比防務展（IDEX 2025）中，推出其新研發的「JENIAH」無人戰鬥飛行載具（UCAV），在匿蹤且流線的外型下，最高速度可破每小時1000公里，搭配480公斤的高酬載能力，未來將融入AI可望成為阿聯「飆風」戰機的忠誠僚機。

據軍聞網站《Defence Blog》報導，ADASI公司在今年的阿布達比防務展中，推出了其創新開發的「JENIAH」無人戰戰鬥飛行載具，該機專為高速、低可偵測性行動而設計，擴展了無人機系統在陸地和海上任務中的能力。

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「JENIAH」被定位為一款多用途無人戰鬥機，採用了匿蹤氣動力設計、兼具流線外型與低可偵測性，機身全長約11公尺，翼展約為7公尺，最高時速可超過每小時1000公里（約0.8馬赫），巡航速度亦可達每小時860公里（約0.7馬赫），最大起飛重量（MTOW）超過4000公斤，並具備480公斤的酬載能力，在多項性能中表現優異，可謂CP值拉滿。

With high-speed capabilities and low-observation technology, the JENIAH unmanned combat aerial vehicle is optimised to support both land and sea-based operations.



Discover the future of autonomous aerial missions: https://t.co/RAu8J6oYp8#AlwaysAhead #EDGE pic.twitter.com/x6ASBT8cDI — EDGE （@_edgegroup） February 5, 2025

「JENIAH」無人機已於去（2024）年3月完成試飛，表現不俗的飛行速度及匿蹤外型是其最大的優勢，而要成為戰機的「忠誠僚機」，勢必得具備能夠跟上戰機的高速，因此ADASI公司規劃，「JENIAH」無人機在未來不排除將搭載人工智慧（AI）軟體，並搭配阿聯空軍的「飆風」戰機一同行動，成為匿蹤的延伸爪牙。

與在2023年防展時亮相的最初模型相比，最新版的「JENIAH」除外型細節上略有變化外，其航電系統則根據多領域作戰量身打造，可依任務需求，搭載感測器或未公開型號武器裝備，執行情監偵、防空壓制（SEAD）與對地攻擊任務，更具備多元任務彈性。

「JENIAH」機身全長約11公尺，翼展約為7公尺，最高時速可超過每小時1000公里，巡航速度亦可達每小時860公里，並具備480公斤的酬載能力，在多項性能中表現優異。圖為該機攝於佈展期間。（圖片擷取自EDGE集團網站）

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