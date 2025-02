目標成為「飆風」隱形爪牙！ 阿聯推出「JENIAH」高CP值無人機

阿聯國防大廠在今年IDEX中,展出其新研發的「JENIAH」無人機,該機具匿蹤且流線的外型,最高速度可破每小時1000公里,並搭配480公斤的高酬載能力,未來將融入AI可望成為阿聯「飆風」戰機的忠誠僚機。(圖片擷取自EDGE集團的X帳號)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕匿蹤無人機已成未來無人機的發展趨勢,阿聯國防大廠EDGE集團子公司ADASI於現正舉行阿布達比防務展(IDEX 2025)中,推出其新研發的「JENIAH」無人戰鬥飛行載具(UCAV),在匿蹤且流線的外型下,最高速度可破每小時1000公里,搭配480公斤的高酬載能力,未來將融入AI可望成為阿聯「飆風」戰機的忠誠僚機。

據軍聞網站《Defence Blog》報導,ADASI公司在今年的阿布達比防務展中,推出了其創新開發的「JENIAH」無人戰戰鬥飛行載具,該機專為高速、低可偵測性行動而設計,擴展了無人機系統在陸地和海上任務中的能力。

請繼續往下閱讀...

「JENIAH」被定位為一款多用途無人戰鬥機,採用了匿蹤氣動力設計、兼具流線外型與低可偵測性,機身全長約11公尺,翼展約為7公尺,最高時速可超過每小時1000公里(約0.8馬赫),巡航速度亦可達每小時860公里(約0.7馬赫),最大起飛重量(MTOW)超過4000公斤,並具備480公斤的酬載能力,在多項性能中表現優異,可謂CP值拉滿。

With high-speed capabilities and low-observation technology, the JENIAH unmanned combat aerial vehicle is optimised to support both land and sea-based operations.



Discover the future of autonomous aerial missions: https://t.co/RAu8J6oYp8#AlwaysAhead #EDGE pic.twitter.com/x6ASBT8cDI