北韓被俘士兵首度受訪！以為是來當國際學生 同袍都死光了

北韓被俘士兵首度接受媒體採訪，26歲李姓偵察狙擊手（左）透露，和他一起作戰的同袍都死光了，圖右為21歲步槍手。（圖擷自@Chosun「X」帳號）

〔即時新聞／綜合報導〕北韓派兵前往俄羅斯庫斯克和烏軍作戰，但遭受極大傷亡，2名被俘士兵首度接受媒體採訪，其中26歲的李姓偵察狙擊手透露，他原先不知道是來作戰的，以為是去上國際學生的課程，和他一起作戰的同袍都死光了，只有自己活著。

北韓李姓士兵之前因下巴包紮照片廣為人知。（法新社）

韓媒《朝鮮日報》記者前往烏克蘭戰俘營，專訪了這2名北韓軍人士，他們是在1月9日被俘虜，除了李男之外還有21歲的步槍手白某（由於韓文音譯的問題，也有可能姓裴），並且2人都隸屬於北韓人民軍偵察總局。

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《朝鮮日報》此次先釋出李男的採訪，他之前因為下巴包紮的照片已受到外界關注。李男透露自己是2015年入伍的，和父母都居住在平壤，原本是被派到慈江道參與水災復原工作，但後來就撤回參加訓練，去年10月10日出發前往俄羅斯海參威。

李男說，到了去年12月中旬左右，他被調往庫斯克地區，和他一起出發的差不多有2500人，李男原本以為自己是要參加「國際學生」培訓，抵達後才被告知要上戰場。

李男表示，來到庫斯克後是由上級提供彈藥和衣物，底層士兵和俄羅斯軍人幾乎沒什麼溝通，不過，他是在這裡首次使用到智慧型手機的翻譯功能。

李男指出，他在今年1月5日拂曉投入戰場，前面出發的部隊遭受無人機和砲火打擊，造成了嚴重傷亡，主因是俄羅斯方面沒有提供正確的砲兵支援，不是朝前發射而是轟擊後方，導致北韓士兵白白犧牲

李男說．他當時是和另外2人組成3人小組戰鬥，途中遭遇無人機襲擊，北韓過去就有訓練過應對方式，亦即「快者生存」，在看到無人機時要迅速躲避、找掩護或射擊，但從未實際演訓擊落無人機。

李男透露，和他同行的2人在遇襲後都已倒下，只剩下自己奮力朝無人機開槍，過程中有子彈穿透他的手臂並擊中下巴，李男沒過多久就因失血過多失去意識，醒來後已是晚上，他坐起來冷靜一會後，決定循原路返回。

李男表示，在回去的路上他遇到其他北韓士兵，但不是和他同連隊的，他們幫忙包紮了李男的手臂和下巴。李男說，大家當時都在原地依靠掩護，避免被配備紅外線熱像儀的無人機發現，但6日凌晨3時許，烏軍開著裝甲車前來用機槍掃射，使得他們倉皇奔逃。

李男回憶，在逃回去的路上，他們又遭遇了無人機攻擊，自己親眼見到其他5人全都陣亡，就在他奮力想爬過一處山丘時，就被烏軍抓到了。

李男坦承，若他當時身上有手榴彈，可能就會拉開引爆，因為北韓軍隊裡將被俘視為叛國。李男目前在烏軍戰俘營單獨關押，下巴傷勢已經恢復得差不多了，不過仍可看到明顯的傷痕。

李男說，北韓派俄部隊約500人為一營，每營都派有國家保衛省（北韓情報機構）的人監督，這些長官告知他們，敵方的無人機操控員都是南韓士兵，自己當時對此也深信不疑。

李男表示，他所在的連隊有63至65人，由8人組成一班，就他所知同班的都死光了，其實他算是連隊裡最後出戰的一批，之前自己一直在做搬送死傷者、運送物資的後勤工作，所看到的遺體數量超乎想像。

李男透露，在他服役10年期間從未和父母見面，僅靠著打電話聯繫，雙親應該都不知道他被派來俄羅斯戰場。李男說，原本他打算在北韓退役後去考大學，如今他想要申請難民身分前往南韓。

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