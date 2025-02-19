「疊世代」攻擊無人機、升級版M60A3戰車 有機會亮相今年台北航太展

國防部正在籌備今年度國防航太展，正在升級中的M60A3戰車，有機會實車出現在展場內，讓民眾大飽眼福。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕二年一度的台北國防航太展將於今年下半年登場，國防部常務次長黃佑民昨（18）日邀集三軍、國防大學、中科院、軍備局等單位，召開整備啟始會議。據了解，各單位持續盤點可參展的「亮點」，包括可以不斷擴充軟體的中科院「疊世代」無人機，以及正在性能提升的M60A3戰車，都可能在此次展覽亮相。

「台北國際航太暨國防工業展」是國際軍事、航空領域重大展覽，除了新冠肺炎疫情期間停辦之外，皆以每二年舉辦一次的頻率，邀請國內、外軍工、航太業者共襄盛舉，且身為東道主的國防部各單位，也會在「國防館」內展示亮點軍備。例如，中科院去年曾展示「銳鳶二型」無人機、各式「劍翔」攻擊型無人機、「巡飛彈二型」等新銳裝備，在讓民眾增廣見聞的同時，也擴大國造軍備的能見度，甚至促成跨國、跨領域交流與合作契機。

今年下半年登場的2025年台北國防航太展籌備工作已經起跑，國防部常務次長黃佑民18日主持展覽啟始會議，召集三軍副參謀長、國防大學、中科院、軍備局生產製造中心等參展單位，以及主辦單位中華民國對外貿易發展協會，透過共同研討參展規劃。黃佑民說，國防部歷年都積極參與國防航太展，藉由展現自主研發武器裝備，使國人能近距離接觸、互動，進而認同並支持國防自主與自我防衛的決心。

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中科院研製的「銳鳶二型」無人機（圖）於2023年9月國防航太展亮相，今年可望展示更新型的「疊世代」無人機。（資料照）至於今年可能參展的亮點軍備，知情人士表示，中科院研製的國造無人機，依舊會在此次展覽亮相，其中，考量無人機與反制技術日新月異，需要不斷擴充才能滿足實務運用需求，因此，中科院已著手保留擴充空間的無人機研製工作，以抽換晶片擴充性能，並且命名為「疊世代」無人機，有望在此次展覽中對外展示。

另外，陸軍正委託中科院、軍備局進行M60A3戰車的升級工作，雖然主要武器仍是105公厘戰車砲，但包括砲控、射控、觀瞄系統都將升級，引擎也將已外購方式汰舊換新。據悉，國軍正評估比照CM34雲豹甲車等實車展示前例，將一輛升級版M60A3戰車直接開到會場展示的可行性。

至於未能在2023年國防航太展中亮相的「雄三增程型」超音速反艦飛彈，據了解，當年確實考量機敏性而未能參展，但隨著該型精準彈藥的量產工作將告段落，且交付海軍陸基反艦飛彈部隊操作，相關單位將再商討有無參展空間。

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