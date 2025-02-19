川普又語出驚人！嗆澤倫斯基任由戰爭爆發 籲烏克蘭重選總統

美國總統川普語出驚人，批評烏克蘭總統澤倫斯基任由戰爭爆發，還暗示烏克蘭應該恢復舉行總統選舉。（法新社）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在將烏克蘭排除在美國與俄羅斯關於停戰的首次會談之外後，美國總統川普語出驚人，批評烏克蘭總統澤倫斯基讓戰爭爆發，還暗示烏克蘭應該進行大選。

綜合外媒報導，川普當地時間18日在海湖莊園語出驚人，談到日前美俄高層會談時，狠批澤倫斯基諷刺說：「今天我聽說，『哦，我們沒有被邀請』（模仿澤倫斯基語氣），好吧，你們已經在那裡3年了，你們早該結束它，你們根本就不該開始（烏俄戰爭），你們早該達成協議。」

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報導指出，這是迄今為止對烏克蘭領導人澤倫斯基最敵視的言論，川普接著暗示：「烏克蘭領導人的支持率『下降到4%』。烏克蘭人民難道不需要舉行選舉嗎？烏克蘭正在被消滅。」

外媒指出，川普這是誣指烏克蘭挑起衝突，且烏克蘭最近的民調顯示，澤倫斯基的支持率約在50%左右，都與川普說的內容不一樣。

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