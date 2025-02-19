限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
今年第八次！20共機「聯合戰備警巡」擾台 國軍嚴密掌握
中共空警-500軍機示意圖。（資料照，國防部提供）
〔記者方瑋立／台北報導〕共軍擾台動作不斷！國防部今（19）表示，自上午8時50分起至中午12時10分止，陸續偵獲20架次中共各型主、輔戰機及無人機，其中15架次越線進入我北、中、西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。據了解，這是共軍今年迄今第8次實施海空「聯合戰備警巡」侵擾台灣。
國防部表示，自上午8時50時起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計20架次出海活動，其中15架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中部及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。
請繼續往下閱讀...
國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
據了解，這是共軍今年迄今第8次實施海空「聯合戰備警巡」侵擾台灣。國防部昨天在記者會上指出，過往共軍平均每個月執行3至4次「警巡」擾台，但沒有固定間隔或時序，都是以當下的理由和藉口實施。