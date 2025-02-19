川普砲轟澤倫斯基「無能」 將烏克蘭戰爭歸咎於烏方

美俄密談惹議，川普將烏克蘭戰爭歸咎於澤倫斯基。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國政治新聞網站《POLITICO》報導，美國總統川普18日嘲諷烏克蘭總統澤倫斯基是糟糕的談判者，且「極度無能」。與此同時，由於川普政府與俄羅斯就結束近三年戰爭展開直接會談，緊張局勢持續升溫。

歐洲盟友和許多美國情報專家批評，烏克蘭和投資於烏克蘭國防的歐洲國家，被排除在週二於沙烏地阿拉伯開始的美俄官員談判之外。

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川普聲稱首輪會談進展「非常好」，對於澤倫斯基因被排除在外而感到沮喪，以及烏克蘭總統決定不飛往利雅德與美國代表團進行進一步會談，感到不滿。

當被問及來自烏克蘭的批評時，川普似乎直接對澤倫斯基說：「今天我聽說，『哦，我們沒有被邀請』。嗯，你已經在那裡三年了。你應該結束它....三年。你根本不應該到那裡。你根本不應該開始它。你應該達成協議。」

《POLITICO》指出，這番言論，忽略了本月是俄羅斯無端入侵烏克蘭三週年的事實，是川普迄今為止對烏克蘭一方最嚴厲的譴責。與此同時，澤倫斯基和歐洲各國領導人，正努力應對越來越多的跡象，這些跡象表明，過去三年來，基輔最重要的盟友似乎對與俄羅斯關係正常化更感興趣，而不是確保烏克蘭的存續，以及讓俄羅斯總統普廷在發動1945年以來歐洲土地上的第一場戰爭後，面臨更強的威懾。

川普也證實，他有意強迫烏克蘭舉行大選，作為任何外交解決戰爭方案的一部分。

川普說：「我們現在的情況是，烏克蘭沒有舉行選舉，烏克蘭實施戒嚴，烏克蘭的領導人。我不想這麼說，但他的支持率只有4%，而這個國家已經被炸成碎片。」

雖然澤倫斯基的公眾支持率，從戰爭初期的高點有所下降，但他仍然得到了略微過半數的烏克蘭人的支持。根據上個月的一項民調，支持率為52%。

川普也反駁了「強迫澤倫斯基競選連任是俄羅斯優先事項」的說法。他說，「這不是俄羅斯的事，這是我和其他許多國家的想法。」

川普還聲稱，為國家生存而戰的烏克蘭人，對死亡和破壞「感到厭倦」，並渴望看到戰爭結束。「人們希望看到一些事情發生。」

這種說法與烏克蘭各地的現實情況不符，烏克蘭民選官員和多數民眾，對川普政府似乎漠不關心國家命運的行為感到震驚。這些行為不僅包括與莫斯科的會談，還包括美國提出要求烏克蘭一半的稀土礦權，作為對已獲援助的償付，且沒有提供未來的安全保證。

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