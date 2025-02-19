整合CAMM、愛3飛彈指管 波蘭投入291億台幣買IBCS系統

圖為美軍現正換裝中的「整合式戰鬥指管系統」（IBCS）示意圖。（諾斯洛普．格魯曼官網官方Linkedin）

〔記者陳治程／綜合報導〕諾斯羅普．格魯曼（Northrop Grumman，下稱諾格）近日宣布獲得兩筆共計14億美元的訂單，將為美國陸軍、波蘭提供飛彈暨空防系統的軟、硬體升級；其中，波蘭將投入近9億美元（約新台幣291.1億元）採購「整合式戰鬥指管系統」，用以將旗下的短、中程防空飛彈系統納入單一指揮體系，強化整體接戰效能。

諾格官方新聞稿指出，此次2筆採購分別由「美國陸軍航空飛彈技術聯盟」及波蘭政府執行，各價值4.81億（約新台幣157.57億元）、8.996億美元（約新台幣291.1億元）；其中來自波蘭政府的近9億美元訂單，將用以採購「整合式戰鬥指管系統」（IBCS），並將該國的「NAREW」、「WISŁA」防空飛彈計畫納入單一系統，以利戰時指揮及控制。

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圖為波蘭國防部去（2024）年底宣布運作的愛三MSE飛彈連，該部隊為波蘭首支整合IBCS系統的防空部隊，隸屬波蘭空軍第3華沙防空飛彈旅。（諾斯洛普．格魯曼官網）波蘭的「NAREW」短程防空飛彈計畫採用歐洲的「通用防空模組化飛彈增程型」，聯手美製的愛三MSE飛彈，共同建構新世代防空網。（歐洲MBDA集團官網）

前述的「WISLA」計畫，是波蘭政府以美國洛克希德．馬丁的「愛國者三型增程型」（PAC-3 MSE）為主體的中程防空系統；「NAREW」計畫則採用歐洲飛彈集團（MBDA）的「通用防空模組化飛彈增程型」（CAMM-ER），打造下個世代的防空系統。此次諾格所公告的IBCS訂單，即是搭配愛三MSE飛彈建構，上述兩套體系未來將可統合納入相同指揮體系，發揮聯合防空作戰的效益。

IBCS為美軍新一代指管系統，其開放式架構具備「即插即戰」（Plug&Fight）、「射擊指揮」（Fire Direction）能力，能將戰區內我軍、友軍的陸、海防空雷達，以及空中預警機、衛星、長程預警雷達等情資，透過「整體射擊指揮網路」（IFCN）統合給各接戰單位運用。此外，當部分雷達遭攻擊而暫停運作後，這套系統能指派其他運作中的接戰單位，以利指揮官決策，成功殲敵。

美國陸軍去（2024）年完整接收的首套「整合式戰鬥指管系統」（IBCS）。（美軍DVIDS網站）

該系統現已獲日、韓、波蘭等3國採購，美軍在去（2024）年中接收首套系統外，波蘭首支整合IBCS系統的愛國者飛彈連，亦在去年底成軍服役；位於烏山基地的駐韓美軍第35防空旅，也將在今（2025）年啟用IBCS系統，以因應日漸嚴峻的北韓飛彈威脅。

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