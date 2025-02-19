軍武圖輯》軍容壯盛！ 美空軍最大「竹鷹演習」 4國175架飛機參演

內華達州內利斯空軍基地舉行的「竹鷹」演習期間，三架B-2幽靈隱形轟炸機準備起飛。（圖片取自美國空軍）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國新的演習項目「竹鷹」（Bamboo Eagle）聯合空戰軍事演習15日結束，總計有4國、175架飛機參演，該演習為第二年舉行，按慣例於「紅旗」（Red Flag）演習結束後舉辦，著重於多域作戰和敏捷戰爭部署，更傳出有20架空中加油機參與，可說是美空軍規模最大演習。

B-2幽靈隱形轟炸機準備於跑道起飛。（圖片取自美國空軍）

軍聞網站「Air & Space Forces」報導，這次為期八天的演習由美國空軍作戰指揮部舉辦，於2月15日結束，演習重點是在嚴酷、高威脅環境下為戰鬥機重新武裝和加油。參演的飛機包括轟炸機、戰鬥機、加油機、以及情監偵ISR無人機，參與者包括美國空軍、陸戰隊、英國皇家空軍 （RAF） 和澳洲皇家空軍 （RAAF），加拿大皇家空軍（RCAF）也首次加入並提供支援。

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其中，澳洲皇家空軍為「紅旗」和「竹鷹」演習部署約430名人員和18架飛機，包括 F-35A、F/A-18F、EA-18G和E-7A預警機，是澳洲皇家空軍迄今規模最大部署。

澳洲4架F/A-18戰機與加油機伴飛。（圖片取自美國空軍）

報導指出，「竹鷹」演習出現的飛機還包括F/A-18、F-35、F-16、F-15E和FGR4型颱風戰機；支援飛機則有C-17運輸機、KC-46加油機、KC-135加油機和英國唯一加油機航海者號；電戰機有E-3預警機、E-7預警機、EC-130H電戰機和E/A-18電戰機。除此之外還包括鋪路鷹直升機和HC-130格鬥王搜救機，以及MQ-9、RC-135等，場面盛大。

圖為進行「竹鷹」演習的F-16戰機。（圖片取自DVIDS）

報導指出，演習測試各部隊與其他飛機載台的整合能力，並為F-35飛行員提供一個磨練空中攻防、遠程跨洋飛行、護航和地面打擊的機會；作為敏捷作戰部署概念的一部分，各機隊在加州、夏威夷、關島等地，圍繞一個關鍵資源中樞開展行動。

其中，多架B-2幽靈轟炸機和1架B-52同溫層堡壘轟炸機在協同作戰環境中測試了與戰機和其他飛機的合作，B-2轟炸機並演習遠程深度打擊任務。

英國皇家空軍上將表示，「竹鷹」演習測試我們在紅旗演習時以分散式指揮控制分散在各地的部隊進行戰術整合的能力。

「竹鷹」演習期間的C-17運輸機。（圖片取自DVIDS）

E-3哨兵式預警機準備滑行起飛。（圖片取自DVIDS）

RC-135電偵機起飛執行任務。（圖片取自DVIDS）

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