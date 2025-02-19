阿聯展新無人直升機 具模組化駕駛艙可隨時轉有人駕駛

阿拉伯聯合大公國的EDGE公司，近期展示新型的HT-750無人直升機，其駕駛艙具有模組化功能，可隨時轉為有人駕駛，多功能運用彈性，可隨時執行情監偵、後勤運輸等多元任務。（圖片取自EDGE公司）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕飛行載具進入無人機時代，而阿拉伯聯合大公國的EDGE公司，近期展示新型的HT-750無人直升機，其駕駛艙具有模組化功能，可隨時轉為有人駕駛，多功能運用彈性，可隨時執行情監偵、後勤運輸等多元任務。

軍聞網站「Army Recognition」報導，阿布達比國際防務展「IDEX 2025」17日盛大舉行，其中EDGE公司推出HT-750新型無人直升機，其最大特色是具模組化酬載，可應用於多元任務，專為情監偵（ISR）、部隊運輸和醫療後送任務而設計。

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EDGE公司指出，HT-750最大特點在於機首的模組化艙段結構，其情監偵任務艙可安裝各型現有光電等感測器，支援情監偵、邊境執法等任務；貨艙可提供最高750公斤酬載，內部可依需求加、改裝次要設備，執行前線補給任務，甚至能以遙控進行空投。此外，該機可應用於緊急醫療後送，任務艙還能轉換為有人操作駕駛艙，足以支援多元任務，因應多變戰情。

飛行性能方面，HT-750以渦軸發動機為動力，提供最高222公里時速，在酬載為14公斤時擁有6小時的任務時間，最大起飛重量則達1.15噸，凸顯其應用潛力。

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