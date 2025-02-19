自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

阿聯展新無人直升機 具模組化駕駛艙可隨時轉有人駕駛

2025/02/19 14:56

阿拉伯聯合大公國的EDGE公司，近期展示新型的HT-750無人直升機，其駕駛艙具有模組化功能，可隨時轉為有人駕駛，多功能運用彈性，可隨時執行情監偵、後勤運輸等多元任務。（圖片取自EDGE公司）阿拉伯聯合大公國的EDGE公司，近期展示新型的HT-750無人直升機，其駕駛艙具有模組化功能，可隨時轉為有人駕駛，多功能運用彈性，可隨時執行情監偵、後勤運輸等多元任務。（圖片取自EDGE公司）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕飛行載具進入無人機時代，而阿拉伯聯合大公國的EDGE公司，近期展示新型的HT-750無人直升機，其駕駛艙具有模組化功能，可隨時轉為有人駕駛，多功能運用彈性，可隨時執行情監偵、後勤運輸等多元任務。

軍聞網站「Army Recognition」報導，阿布達比國際防務展「IDEX 2025」17日盛大舉行，其中EDGE公司推出HT-750新型無人直升機，其最大特色是具模組化酬載，可應用於多元任務，專為情監偵（ISR）、部隊運輸和醫療後送任務而設計。

EDGE公司指出，HT-750最大特點在於機首的模組化艙段結構，其情監偵任務艙可安裝各型現有光電等感測器，支援情監偵、邊境執法等任務；貨艙可提供最高750公斤酬載，內部可依需求加、改裝次要設備，執行前線補給任務，甚至能以遙控進行空投。此外，該機可應用於緊急醫療後送，任務艙還能轉換為有人操作駕駛艙，足以支援多元任務，因應多變戰情。

飛行性能方面，HT-750以渦軸發動機為動力，提供最高222公里時速，在酬載為14公斤時擁有6小時的任務時間，最大起飛重量則達1.15噸，凸顯其應用潛力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中