國軍心輔改革 可直接求助民間諮商不留紀錄

圖為國軍今年「心理健康照護方案」。（圖片取自青年日報）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國軍近期自傷事件頻傳，外界關切國軍心輔成效，國防部近日公布今年「心理健康照護方案」，免費提供每人1年6次心理諮商服務。官兵可直接向全國328家合作的心理諮商所等機構備妥個人「雙證件」辦理預約登記，無需插入健保卡，不會留下相關就醫紀錄。

青年日報報導，為滿足國軍官兵心輔需求，國防部今年辦理「心理健康照護方案」，鏈結民間資源，提供多元、自主管道，全程採「無須轉介、自行預約、主動求助、個資保護」方式進行，具保密性、友善性及可近性，維護官兵心理健康。除提供官兵心理支持服務外，也能協助旅（群）級（含比照）心衛中心，提供專業心輔師資，進行心理衛生教育訓練，建構完善軍民輔導資源網絡。

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該方案適用對象為國防部所屬現役軍官、士官、士兵、軍校學生、文職及編制內聘雇人員，免費提供每人1年6次心理諮商服務。官兵可直接向全國328家合作的心理諮商所等機構辦理預約登記，並備妥個人「雙證件」（軍人身分證、軍校學生證、文職、聘雇人員服務證，以及國民身分證或健保卡擇一），按預約時間至機構接受專業心理協助。官兵前往心理諮商所及社工師事務所接受心理諮商服務，無需使用健保卡，不會留下相關就醫紀錄，可安心尋求協助。

方案亦協助單位執行心理衛生教育訓練，提供專業心輔師資，協助各旅（群）級心衛中心，以營區為單位實施上、下半年「初級防處輔導實務訓練」講座，強化部隊心輔能量。

過去國軍心輔機制飽受批評，民進黨立委林岱樺去年6月表示，國軍「三級自殺防處機制」流於形式，全軍15萬8000人僅有69張心輔證照，1700億的人事維持費僅有240萬心輔人員訓練費。建議國防部依現有兵力規劃及業務繁重度，重新評估全軍所需心輔人數；在職人員訓練規畫及輔導考證，若無繼續從事專職心輔官也必須妥適安排職位調整；就讀軍事院校心輔相關科技系，以取得相關證照為畢業要件。

另根據國軍公開數據，截至去年1月22日為止，擁有諮商心理師或社會工作師專業證照者，合計155人；至去年4月30日止，國軍心輔人力有395員，編現比84.9%，心輔人員與約16萬人國軍官兵的現員比為1：405人，符合「國軍心理衛生（輔導）工作教則」規定。

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