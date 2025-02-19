華府空難初步現場調查曝光 黑鷹錯過關鍵通訊、高度數據也有誤

美國國家運輸安全委員（NTSB）近日表示，事故現場調查已結束，初步調查推論，黑鷹直升機的機組人員似乎漏聽航管的關鍵訊息，且機上的高度計數據可能也失準。（歐新社／資料照）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國雷根國家機場上（1）月底發生致命撞機空難，美國國家運輸安全委員（NTSB）11日表示，事故現場調查已結束，後續將在各實驗室及安全地點進行深入分析。NTSB主席根據初步調查推論，黑鷹直升機的機組人員似乎漏聽航管的關鍵訊息，且機上的高度計數據可能也失準，進而誤導了機組人員實際航路。

美國國家運輸安全委員會當地時間14日召開記者會、針對事件調查予以初步說明。美國《國防新聞》（Defense News）報導指出，NTSB主席霍曼迪（Jennifer Homendy）表示，目前「沒有任何跡象」顯示有黑鷹組員注意到飛機，他們在飛行過程中可能配戴了夜視鏡；委員會後續將進行能見度研究（a visibility study），以還原機組人員碰撞發生前的視野。

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美國NTSB 11日表示，事故現場調查已結束，後續將在各實驗室及安全地點進行深入分析。（路透社資料照／來源NTSB）

霍曼迪進一步指出，碰撞發生前約2分鐘的8點46分，5342號航班的座艙通話紀錄器（CVR）中有記錄到塔台的無線電對話，內容是在告知黑鷹機組員在威爾遜大橋以南的1200英尺高度有一架噴射機正在盤旋（circling）至指定跑道上。

至於黑鷹直升機的CVR則表明，黑鷹機組人員可能沒有收到這則語音訊息。霍曼迪說道，我們在航管（ATC）通訊中聽到了「盤旋」這個詞，但同樣的訊息卻沒在黑鷹的座艙內出現。NTSB記錄器組目前正在對此進行評估。

而後續飛機上的自動防撞警報響起，3秒鐘後，在兩個語音記錄器中都能聽到塔台發出的無線電通訊，指示黑鷹直升機從噴射機後方飛過。霍曼迪表示，從黑鷹的語音記錄器資料顯示，機組人員可能沒有收到訊息中表示「從後方通過」的部分；因為那瞬間黑鷹正在按下麥克風與航管進行通話，他們可能只收到航管要求向左移動到波托馬克河東岸。

調查人員正在針對飛機的黑盒子（black box）進行調查，當中包含飛行數據記錄器（FDR）與座艙通話紀錄器（CVR）。（美聯社資料照／來源NTSB）

此外，有關媒體報導黑鷹的飛行高度超高的狀況，他們發現儀器數據不知為何與實際飛行高度存在相當大的差異，他們正對此進行分析。事故發生前，黑鷹機組員知道他們正在200英尺的高度飛行，這是該地的最大飛行高度，然而兩機相撞時的無線電高度（以電波方式自動下向測高的方式，數值易變動）實際卻為278英尺；不過，這可能跟機上的另一款氣壓高度計（以大氣壓測高，數值穩定但需事前手動設定）值有落差。

霍曼迪表示，NTSB肯定相撞的無線電高度為278英尺，但這並不代表就是黑鷹機組員在駕駛艙的氣壓高度計上，所看到的數據高度；因為他們在高度數據中看到了相互矛盾的狀況。NTSB表示，這個錯誤的氣壓高度數據是否只影響了飛行數據記錄器（FDR），又或者它會對其他機上系統產生更廣泛的影響。

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