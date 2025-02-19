航展加持？ 印度正考慮在地化生產Su-57 惟後果恐牽動國際關係

在印度自製五代機計畫（AMCA）渺茫之時，傳出印方正在評估俄國建議的「在地化生產」Su-57之可行性，不過此舉也將衝擊印度軍方與西方世界的合作關係。（圖片取自俄羅斯駐印度大使館官方X帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕印度於上週風光結束「印度航空展」（Aero India），曾為Su-57最初合作研製計畫一員的印度，俄羅斯也抓緊機會派機參演，形成美俄五代機罕見同台的景象；而在印度自製五代機計畫（AMCA）渺茫之時，傳出印方正在評估俄國建議的「在地化生產」Su-57之可行性，不過此舉也將衝擊印度軍方與西方世界的合作關係。

據軍聞網站《Defense Blog》報導，俄羅斯聯邦軍事技術合作局（FSMTC）局長德米特里·舒加耶夫（Dmitry Shugayev）稱，俄羅斯已向印度提出在國內生產蘇霍伊Su-57第五代戰鬥機的可行提議，而印度方面對此正在評估。舒加耶夫在國防合作會議中，強調了在印度領土上獲得俄羅斯最先進戰鬥機生產許可的可能性。

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報導分析，該協議一旦最終達成，將大大擴大印度本土戰鬥機生產能力，並深化與俄羅斯的國防關係，特別是在對自製五代機計畫（Advanced Medium Combat Aircraft, AMCA）逐漸失去信心之時。作為長期現代化計劃的一部分，印度仍一直在探尋使用下一代戰鬥機，來增強空軍力量的方案。

美俄五代機在印度航展中罕見同台的景象。其實印度先前也曾是Su-57開發計畫的成員之一，共同進行稱為FGFA的五代機開發項目。（IDF經國號粉專提供）

其實，印度先前曾是Su-57開發計畫的成員之一，共同進行稱為FGFA的五代機開發項目，該項目旨在開發適合印度要求的Su-57型號，然印度後來退出項目並另起AMCA計畫，使得俄國得自力開發Su-57。

儘管印度重新與俄國合作在地生產有潛在的好處，但仍有幾個因素可能影響印度的決定。與西方同類戰機相比，Su-57的研發面臨延遲，其隱身效果也受到質疑。此外，印度必須權衡深化與俄羅斯國防合作的地緣政治影響，同時平衡與西方國防供應商日益密切的關係，特別是美國和法國，畢竟印度空軍同時擁有俄製的Su-30MKI、法製飆風戰機，以及國產的光輝戰機。

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