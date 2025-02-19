影片直擊！ 烏軍擊毀俄價值逾44億新台幣的「勇士」防空系統

俄羅斯新一代S-350「勇士」（Vityaz）中程地對空飛彈系統。（美聯社資料照）



〔編譯陳成良／綜合報導〕《烏克蘭真理報》17日報導，烏克蘭「霍爾蒂察」（Khortytsia）作戰戰略集團表示，旗下砲兵偵察旅「黑森林」（Black Forest）在頓內次克地區，成功摧毀俄羅斯新型S-350「勇士」（S-350 Vityaz）中短程防空飛彈系統，價值約1.35億美元（約新台幣43.6億元）。

據該集團在Telegram發布的消息，「黑森林」旅的偵察兵憑藉高超技巧，成功鎖定並摧毀了這套俄羅斯最新的中短程防空飛彈系統。

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此前據烏克蘭基輔國防部通訊社（ArmyInform）報導，S-350「勇士」為俄羅斯「阿爾馬茲-安泰」（Almaz-Antey）集團研發的新一代中程防空飛彈系統，用以取代老舊的S-300PS和「山毛櫸-M1-2」（Buk-M1-2）系統。該系統自2007年開始研發，於2019年交付俄軍，並於2020年正式服役。俄方宣稱，S-350性能優於美國「愛國者」（Patriot）飛彈系統。

一套完整的S-350系統，包括用於搜索與追蹤目標的X波段50N6A相位陣列雷達車、可遠端控制的50K6A指揮車，以及多輛50P6A飛彈發射車。S-350採用與S-400相同的9M96飛彈，據稱具備與S-400相當的打擊能力，但售價較低。

「勇士」主要用於保護行政、工業和軍事設施，反制來自飛機、直升機、巡弋飛彈、無人飛行載具和戰術彈道飛彈等現代及未來空中攻擊武器的大規模襲擊。俄方資料顯示，S-350最多可同時接戰16個空中目標，若反制目標為戰術飛彈，則減至12個。

這並非「勇士」系統首次在烏克蘭戰場受損，2024年2月曾有報導指出，一輛S-350發射車在盧甘斯克（Luhansk）俄佔區，疑遭俄軍自身布設的地雷炸毀，烏軍也曾於2023年12月使用FPV無人機，摧毀一輛S-350發射車。

烏克蘭「黑森林」砲兵偵察旅成功摧毀了俄羅斯新型S-350「勇士」中短程防空飛彈系統，該系統價值約1.35億美元。（取自Telegram）

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