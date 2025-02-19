大敵當前 美軍歐洲司令部竟還在90歲「阿公級」大樓辦公！

美軍官員在駐歐洲司令部前合影，而這棟大樓屋齡已達90年。（取自美軍歐洲司令部X）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國與俄羅斯正就烏俄戰爭停戰事宜進行對話，但攸關歐洲安全的美軍歐洲司令部，仍設址在屋齡90年的「阿公級」大樓裡。美軍《星條旗報》報導，考量未來戰爭勝敗，取決於人工智慧與即時數據運用，美軍歐洲司令部位於德國的總部大樓陳舊設施已難以負荷，可能需透過重建或妥善運用現有資源等方式解決問題。

綜合美軍媒體《星條旗報》18日報導及公開資訊，美軍歐洲司令部總部位於德國的斯圖加特，是一棟已經有90年屋齡的老舊建物，但這棟在第二次世界大戰前即存在的老屋，卻是攸關6萬名美軍、51國防務的重鎮。

由於冷戰結束後，美軍歐洲司令部的任務已從與蘇聯抗衡，轉變成較為溫和的友盟合作，已不再是美軍優先單位，不過，在俄羅斯2014年起併吞克里米亞、頓巴斯戰爭爆發，以及2022年全面入侵烏克蘭後，美軍歐洲司令部須再度武裝起來，成為有能力指揮作戰的重鎮。

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美軍歐洲司令部參謀長安卓西亞（Peter B. Andrysiak Jr.）少將。（取自美軍歐洲司令部官方網站）這樣的改革卻遭遇了挑戰，美軍官媒《星條旗報》18日報導，美軍歐洲司令部參謀長安卓西亞（Peter B. Andrysiak Jr.）少將表示，要使單位肆應未來戰爭，須整合人工智慧並利用即時數據，以利做出更快的決策。

不過，這篇報導論述，美軍歐洲司令部的總部過於老舊，致使須以過時系統、陳舊硬體來作業，將成為人工智慧（AI）、快速解讀巨量數據，左右未來作戰勝負背景下的一大考驗。

但要為司令部總部爭取改建預算也非易事，這篇報導論述，由於美軍預算多用於部隊基礎設施等其他領域，總部僅能獲得冰山一角，安卓西亞去年底曾在軍事雜誌撰文分析，若要促成美軍歐洲司令部現代化，可能需要5億美元（約新台幣163.73億元）預算，不太可能實現，因此，司令部需要思考如何妥善運用既有資源，並呼籲預算的分配流程應有所變革。

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