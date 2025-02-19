南韓空軍上將參謀總長同乘KF-21 自讚是K-defense的「豪華戰鬥機」

南韓空軍參謀總長李英秀上將（後座比讚者）親自乘坐KF-21升空，並大讚「這是一款豪華戰鬥機，它將進一步提升K-Defense的價值」。（圖片擷取自韓國空軍臉書／本報編輯）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕南韓國產的新一代匿蹤戰機KF-21已逐漸步入正軌，計畫在明（2026）年可開始量產交機，而南韓空軍參謀總長（相當於我國空軍司令）今日也特別前往南韓南部的泗川基地，親自乘坐KF-21升空，並大讚「這是一款豪華戰鬥機，它將進一步提升K-Defense的價值」。

南韓空軍今（19）日稍早在其社群媒體發布圖文消息，李英秀上將於2月19日在南部的泗川基地登上KF-21戰機並親自參加試飛，這是李英秀首次登上KF-21戰機升空試飛。整趟飛行由試飛員巫哲爾（Hong-gyun Woo）少校駕機，並在南部海岸上空約4500公尺的高度飛行，期間也與南韓空軍的KF-16戰機編隊，驗證互相搭配的戰術作戰能力。

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南韓空軍李英秀上將（右）今日在南部的泗川基地登上KF-21戰機並親自參加試飛。（圖片擷取自南韓空軍臉書／本報編輯）

執行此次同乘任務的飛機為KF-21B 004號雙座原型機。（圖片擷取自南韓空軍臉書／本報編輯）

李英秀上將表示，「看到我國製造的戰鬥機性能出色，我感到非常激動和自豪。KF-21將是一款豪華戰鬥機，它將進一步提升K-Defense的價值。」

試飛同乘任務在南部海岸上空約4500公尺的高度進行，期間也與南韓空軍的KF-16戰機編隊，驗證互相搭配的戰術作戰能力。（圖片擷取自南韓空軍臉書）

南韓國產KF-21戰機已於去（2024）年簽約啟動首批量產，最初的20架計畫將於明年開始陸續交付，後續目標希望在2032年向南韓空軍交付120架KF-21戰機；由於KF-21的機腹飛彈目前採半埋式設計，未來南韓航太工業（KAI）也將進一步研發新的內置彈艙版本，已達到全機完全匿蹤性能。

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