海巡造艦受影響、中國灰帶威脅持續 管碧玲盼海巡納特別預算

海巡造艦受影響、中國灰帶威脅持續，海委會主委管碧玲盼海巡納特別預算。圖為海巡人員登檢執法。（海委會提供）

〔記者洪定宏／高雄報導〕為應對中國海警船、科研船，及商貨船舶破壞海底電纜等日益增加的灰色地帶襲擾，並持續取締越界捕魚、打擊走私偷渡等任務，維持並擴展海巡執法量能，攸關國家海上安全第一道防線；海洋委員會主委管碧玲鑑於兩艘大型海巡艦受預算刪減影響，無法於今年交船，期盼能將海巡署經費需求納入特別預算。

管碧玲今天接受網路節目訪問指出，海委會及所屬預算刪減10億8082.8萬、凍結11億9116.2萬元，其中海巡署刪減8億2715.1萬、凍結8億8560.5萬元，造成今年將有兩艘大型海巡艦，雖然可如期造好，但無法付款交船。

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管碧玲表示，全球都在應對中國威權擴張的灰色襲擾，台灣是在全球的第一線，海巡更是台灣的海上第一防線，海巡大艦有計劃要再增加，下一階段的造艦計劃也還有好幾艘大艦；面對預算缺口，為了讓海巡的執法量能更加精實，希望爭取將海巡經費需求納入國防安全的特別預算。

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