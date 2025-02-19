美政府效率部向五角大廈揮刀 至多上千名試用期人員可能飯碗不保

美國國防部外觀。（路透社檔案照）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕由特斯拉創辦人馬斯克領軍的美國政府效率部（DOGE），正檢視各政府單位的行政效率與人員運用情形，美國媒體《華盛頓郵報》19日報導，川普政府已要求美國國防部提交試用人員名單，許多人可能於本周失業。若全面實施政府「瘦身」工作，可能使至多數千人沒了飯碗。

《華盛頓郵報》引述5位匿名知情人士的說法指，馬斯克率領的政府效率部人員日前抵達五角大廈，目前尚無法釐清有多少試用雇員在豁免名單之列，但多數可能無法獲得豁免保障。而美國聯邦人事管理局、政府效率部皆未對相關議題置評。

馬斯克（右）獲得美國總統川普（左）重用，主導政府效率部工作。（美聯社檔案照）這篇報導分析，美國國防部年度預算超過8400億美元（約新台幣27兆5087億元），是美國聯邦政府之中規模最大的單位，光是文職人員就有95萬人，其中有上萬名退伍軍人。而聯邦政府的試用期約1年，至多可延長至3年左右。

另外，美國國防部還管理約130萬名現役軍人，以及將近80萬名備役軍人、國民兵，不過，這批軍人的工作權，都不會受到「瘦身」政策影響。

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這篇報導論述，國防部相關單位已擬定名單，詳細列出哪些人員應避免被解雇，一名匿名的情報部門軍官表示，目前尚不清楚政府效率部的要求，會如何影響單位運行，但單位上有5名試用期人員，都是從事攸關國安的重要工作。且從事機密工作的試用期員工，都不能被草率地解雇，若被解除職務，不僅得被全程護送離開單位，還得報告、歸還機密資訊。

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