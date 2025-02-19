美軍核戰力再提升！義勇兵3型飛彈試射成功

一枚未裝載彈頭的義勇兵3型洲際彈道飛彈，於太平洋時間19日凌晨1點，在加州范登堡太空軍基地進行作戰測試發射。（取自美軍DIVDS網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍全球打擊司令部（AFGSC）發布聲明表示，AFGSC的空勤人員，與范登堡太空軍基地（Vandenberg Space Force Base）的太空軍士兵，19日在加州范登堡太空軍基地，聯合發射了一枚未裝載彈頭的義勇兵3型（Minuteman III）洲際彈道飛彈（ICBM），展現美國核武嚇阻力量的可靠性與有效性。

此次發射於太平洋時間凌晨1點（台灣時間同日下午5點）進行，飛彈配備單一遙測聯合測試組件（single telemetered joint test assembly re-entry vehicle）。

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范登堡太空軍基地的西區靶場（Western Range），是空軍全球打擊司令部洲際彈道飛彈嚇阻架構的主要測試場地。AFGSC指出，此次試射是例行性、週期性活動的一部分，旨在證明美國的核嚇阻力量，在嚇阻21世紀威脅、並向盟友提供保證方面，依然安全、可靠且有效。

美國空軍代理部長艾許沃斯（Gary Ashworth）表示：「今天的義勇兵三型飛彈試射，僅是空軍展現美軍核力量戰備、精準和專業的方式之一。這也讓國家對核嚇阻任務的殺傷力和有效性，充滿信心。」

在過去，已進行過超過300次類似的試射。這次的試射，是美國持續致力於維持可信嚇阻力量承諾的一部分，並非針對當前的世界事件。

聲明指出，包括美國國防部、能源部和美國戰略司令部（U.S. Strategic Command）在內的洲際彈道飛彈社群，利用從試射中收集到的數據，進行持續的部隊發展評估。洲際彈道飛彈試射計畫，展現了義勇兵3型飛彈的操作能力，並確保美國維持強大、可信的核嚇阻力量的能力，這也是美國國家安全，以及美國盟友和夥伴安全的重要組成部分。

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