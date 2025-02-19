中國軍艦深入澳洲東南海域 史無前例逼近雪梨150海里

澳洲國防部13日公佈，中國海軍護衛艦「衡陽號」等3艘軍艦11日出現在澳洲東北部昆士蘭外海。（法新社）

〔編譯管淑平／綜合報導〕根據澳洲軍方聲明，3艘中國軍艦出現在雪梨東方150海里（約277公里）海域，這是中國軍艦首次進入澳洲東海岸如此南端海域，澳洲軍方已派出兩艘艦艇跟蹤、密切監控。

這批中國軍艦為上週出現在澳洲東北部昆士蘭外海的護衛艦「衡陽號」、驅逐艦「遵義號」以及補給艦「微山湖號」編隊，上週被澳洲國防部揭露行蹤後，這幾天持續往南航行。澳洲軍方18日深夜發出聲明表示，這批軍艦已經航行到雪梨東方外海，「軍方正在監控」，並派出兩艘軍艦跟蹤其動向。

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根據《金融時報》19日報導，這3艘軍艦最近距離雪梨約150海里，據信是中國海軍艦艇在非正式訪問澳洲行程中，到達澳洲東岸的最南端。報導引述一名了解情況的消息人士說法，中國海軍航行到如此南端屬「空前」，北京將軍力投射到太平洋第一島鏈以外區域，正在常態化。

華府智庫「戰略暨國際研究中心（CSIS）」澳洲所所長厄德（Charles Edel）指出，「在中國測試他們除了往東、往西，也能更往南投射軍力之際，現在問題在於，他們能構成多大威脅，能釋放多大訊號，讓澳洲感受到威脅」。

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）東亞問題高級研究員麥葛瑞格（Richard McGregor）表示，中國海軍正不斷擴大其巡弋範圍和強度，已涵蓋澳洲外圍及南太平洋，「這告訴你中國在太平洋地區的野心」。

澳洲國防部上週披露中國軍艦的行蹤時表示，儘管中國軍艦的行動符合國際法，但澳洲會審慎應對。《雪梨晨驅報》引述澳洲國立大學國家安全學院海事安全專家派克（Jennifer Parker）看法，中國解放軍「正變得愈加具備遠征能力，並且在更遠離中國海岸的區域活動」。

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