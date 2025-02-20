共軍44機艦擾台 越中線還繞台灣西部外圍空域挑釁

中共殲-16戰機。（資料照，國防部提供）〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今（20）日表示，自昨（19）日上午6時至今日上午6時止，合計偵獲36架次共機，其中29架次逾越台灣海峽中線，進入我北、中、東南、西南部空域；另偵獲共艦8艘及1顆空飄氣球。

國防部今日上午發布台海周邊海空域動態顯示，自昨日上午6時至今日上午6時止，總計偵獲36架次中共軍機、8艘次中共軍艦及1顆空飄氣球，持續在台海周邊活動。

資料顯示，36架次共軍主輔戰機、無人機及直升機侵擾我北、中、東南、西南空域，其中29架次逾越台海中線，甚至在越線後緊貼線緣，從我北部空域一路向東南飛行，挑釁意味濃厚，與以往僅在越過中線一帶區域活動的常見襲擾做法截然不同。

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另外，國軍亦偵獲1顆空飄氣球，昨下午在台灣本島西北部空域1.5萬呎高空，越線飛行約30分鐘後消失。

國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。國防部20日公布中共解放軍進入台海周邊活動示意圖。（國防部提供）

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