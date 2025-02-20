密切監視中艦編隊 澳防長：不尋常但並沒有構成威脅

澳洲國防部長馬爾斯20日指出，澳洲國防軍正在監視中國軍艦編隊，並表示中國軍艦編隊在航行過程沒有違反國際法，也沒有構成威脅。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲軍方19日發表聲明指出，有3艘中國軍艦近日出現在雪梨東方約150浬（約277公里）的海域。澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）20日指出，澳洲國防軍正在監視中國軍艦編隊，並表示這是一起不尋常的事件，中國在航行過程中遵守國際法，因此並沒有構成任何威脅。

綜合外媒報導，中國軍艦編隊為上週出現在東北部昆士蘭外海的江凱級護衛艦「衡陽號」、仁海級驅逐艦「遵義號」，以及福池級補給艦「微山湖號」，中國軍艦編隊上週被澳洲國防部揭露行蹤後，持續往南航行。馬爾斯20日指出，他已指示澳洲護衛艦及軍機等軍事力量投入監視中國軍艦編隊動向，中國軍艦在航行過程中遵守國際法。

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馬爾斯表示，此次事件並非史無前例，而是一次「不尋常的事件」，中國有權進入國際水域航行，澳洲則有權謹慎以對，確保澳軍密切監視。馬爾斯強調，無論中國艦隊何時結束這次任務，澳洲都會透過分析監視過程的任何跡象，藉此評估他們透過這次任務想達到什麼目的。

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