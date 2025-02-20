我驅離中共闖我鄰接區的052D麗水艦 遭嗆「這裡是中國管轄海域」

中共麗水艦闖我24浬鄰接區遭驅離。（擷取自網路，軍事粉專「Taiwan adiz」提供）〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中國機艦未停止襲擾我國海空域，19日上午在台灣西南外海，中共052D驅逐艦「麗水艦」，19日上午在台灣西南外海處闖我24浬鄰接區，遭我國海軍康定級巡防艦「昆明艦」廣播驅離，但中國軍艦竟反嗆「這裡是中國管轄海域！我有權在此活動」。

軍事粉專「Taiwan adiz」記錄，我國海軍昆明艦2月19日上午8點49分於恆春附近海域，驅離闖我24浬鄰接區的中國軍艦，廣播內容為「麗水艦，麗水艦，我是中華民國海軍，你的行動已嚴重破壞台海區域和平穩定及安全，蓄意製造事端，增加維安及誤判風險，請立刻離開，如你執意進入我24浬鄰接區，將違反『中華民國領海及鄰接區法』及相關法令，我將被迫採取驅離行動。」

不料，軍事粉專紀錄，中共麗水艦竟反嗆我國海軍，「中國台灣昆明艦，我是麗水艦，這裡是中國管轄海域，我有權在此活動」。海軍昆明艦廣播驅離共艦。（資料照）

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