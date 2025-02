俄烏戰爭將滿三年 英國首相表態願駐軍、擬派颱風戰機進駐基輔

圖為日前參與美國空軍「竹鷹」演習的英國皇家空軍「颱風」戰機。(英國皇家空軍官方Facebook)

〔記者陳治程/綜合報導〕俄烏戰爭爆發至今將滿三年,當美、俄協商獨漏基輔當局,烏克蘭總統澤倫斯基不滿並公開抨擊;對此,法國總統馬克宏17日緊急召開歐洲峰會,邀請英、德、波蘭等國及北約秘書長共商烏國戰後維和。與此同時,英國首相施凱爾先是親筆投書媒體強調援烏、駐軍的必要性,更有外媒指出,皇家空軍的「颱風戰機」可能前駐烏克蘭,藉此強化維和力度。

美、俄日前宣布展開停戰協商、令歐陸諸國大感意外,此舉促使法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)在17日緊急召開歐洲峰會,商議戰後維和問題;《路透》報導,首場緊急峰會除邀請德國總理蕭茲(Chancellor Olaf Scholz)、波蘭總理圖斯克(Donald Tusk),亦邀請北約秘書長呂特(Mark Rutte)以及英國首相施凱爾(Keir Starmer)等人與會。

請繼續往下閱讀...

日前參與首場歐洲緊急峰會的英國首相施凱爾(Keir Starmer)。(法新社資料照)

其中,英國首相施凱爾同日公布了親筆信並投書《每日電訊報》(The Telegraph)指陳,俄烏戰爭不只影響烏克蘭、更左右歐洲集體安全,每個決策都攸關歐洲的生存發展(existential for Europe as a whole);施凱爾強調,英國除承諾每年提供30億英鎊援助烏克蘭、並至少持續至2030年,也已「有意願且準備好」(ready and willing)派軍至烏克蘭協助維和。

英國《泰唔士報》(The Times)18日報導則指出,在施凱爾表態有意派維和部隊赴烏後,未來不排除出動皇家空軍的「颱風」戰機(Eurofighter Typhoon)、與烏克蘭空軍共執空中巡邏,實務上近似北約目前在波羅的海的任務模式;這批戰機可能會前推部署至鄰近烏克蘭的波蘭空軍基地,以利機隊及時抵達防線並擊退威脅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法