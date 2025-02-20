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俄烏戰爭將滿三年 英國首相表態願駐軍、擬派颱風戰機進駐基輔

2025/02/20 11:28

圖為日前參與美國空軍「竹鷹」演習的英國皇家空軍「颱風」戰機。（英國皇家空軍官方Facebook）圖為日前參與美國空軍「竹鷹」演習的英國皇家空軍「颱風」戰機。（英國皇家空軍官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕俄烏戰爭爆發至今將滿三年，當美、俄協商獨漏基輔當局，烏克蘭總統澤倫斯基不滿並公開抨擊；對此，法國總統馬克宏17日緊急召開歐洲峰會，邀請英、德、波蘭等國及北約秘書長共商烏國戰後維和。與此同時，英國首相施凱爾先是親筆投書媒體強調援烏、駐軍的必要性，更有外媒指出，皇家空軍的「颱風戰機」可能前駐烏克蘭，藉此強化維和力度。

美、俄日前宣布展開停戰協商、令歐陸諸國大感意外，此舉促使法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在17日緊急召開歐洲峰會，商議戰後維和問題；《路透》報導，首場緊急峰會除邀請德國總理蕭茲（Chancellor Olaf Scholz）、波蘭總理圖斯克（Donald Tusk），亦邀請北約秘書長呂特（Mark Rutte）以及英國首相施凱爾（Keir Starmer）等人與會。

日前參與首場歐洲緊急峰會的英國首相施凱爾（Keir Starmer）。（法新社資料照）日前參與首場歐洲緊急峰會的英國首相施凱爾（Keir Starmer）。（法新社資料照）

其中，英國首相施凱爾同日公布了親筆信並投書《每日電訊報》（The Telegraph）指陳，俄烏戰爭不只影響烏克蘭、更左右歐洲集體安全，每個決策都攸關歐洲的生存發展（existential for Europe as a whole）；施凱爾強調，英國除承諾每年提供30億英鎊援助烏克蘭、並至少持續至2030年，也已「有意願且準備好」（ready and willing）派軍至烏克蘭協助維和。

英國《泰唔士報》（The Times）18日報導則指出，在施凱爾表態有意派維和部隊赴烏後，未來不排除出動皇家空軍的「颱風」戰機（Eurofighter Typhoon）、與烏克蘭空軍共執空中巡邏，實務上近似北約目前在波羅的海的任務模式；這批戰機可能會前推部署至鄰近烏克蘭的波蘭空軍基地，以利機隊及時抵達防線並擊退威脅。

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