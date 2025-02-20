軍武新知》步兵新支援火力 KNDS集團展「CENTURIO-30X」無人載具

搭載30公厘機砲的機器人車「CENTURIO-30X」，現於阿布達比國際防務展（IDEX 2025）陳展中。（德法KNDS集團官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕「阿布達比國際防務展」（IDEX 2025）現正進行中，而法、德國防科技集團KNDS亦同步參展；其中，一輛名為「CENTURIO-X30」的無人地面載具，將輪式機器人車與30機砲砲塔結合，且具備能克服地形限制的智慧導航與遠端操作系統，可作為步兵部隊的前線支援火力，在現場吸引不少與會人士的注意。

軍聞網站「Army Recognition」報導指出，「CENTURIO-X30」搭載裝備一門30*113公厘機砲，能攻擊裝甲車、防禦陣地和敵作戰人員，也可防禦無人機等低空飛行目標；模組化設計架構也預留未來硬體升級空間，可視任務需求升級、搭載不同武器與感測器套件，藉此滿足潛在客戶需求並應對戰場環境。

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這款儎台已在去（2024）年的歐洲防務展（Eurosatory）展示過。根據KNDS公開資訊，該系統是以PHOBOS輪式儎台為底盤，並搭載一門「ARX 30」遙控砲塔，該砲塔搭配高解析度CCD彩色攝影機、紅外線熱成像儀和雷射測距儀組成。該車具備自主運作能力，能運用智慧導航功能穿越不同地形，並針對戰情即時分析，有效減輕操作手的認知與決策負荷。

圖為KNDS在阿布達比防展的攤位。圖中可見法國國防部長勒克努（Sébastien Lecornu）等軍政官員，參觀「CENTURIO-30X」無人地面載具。（KNDS France官方X帳號）

該報導進一步指出，該系統支援「主－從」（leader-follower）的協同作戰模式，允許和其他有人載具、自主平台同步行動，有利於部隊的戰術機動；亦可透過導航統系統設定路線，依照安排好的路徑執行偵察、遠端巡邏等安全任務，進一步提升其作戰部署彈性。

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