北韓譴責澳洲引進美核潛艦 官媒轟「在亞太揮舞核大棒」

北韓官媒20日譴責澳洲自美國引進核動力潛艦的計劃。圖為澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）2023年3月在AUKUS記者會中發表演說，右為時任美國總統拜登。（美聯社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕北韓官媒《北韓中央通信社》（KCNA，朝中社）20日發表評論，譴責澳洲從美國引進核動力潛艦的計劃。自美國總統川普（Donald Trump）再次執政以來，北韓連日抨擊美國對北韓政策，並不斷強調將堅持「增強核武力量路線」。

據《韓聯社》報導，北韓官媒評論稱，「美國在亞太地區揮舞『核大棒』的做法是行不通的。澳洲引進核潛艦並非單純的金錢交易，而是意味著以美國為主軸的另一個『核同盟』正式啟動。」

請繼續往下閱讀...

評論強調，「當前亞太地區政治、軍事局勢動蕩不安，澳方的舉措只會使情況更加惡化，是萬分危險的企圖。」

評論還指，「在美日韓（南韓）已組建三邊核同盟的情況下，若澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）體系建構完成，屆時美國將具備針對亞太地區『敵人』的多層次『核包圍網』。」

評論主張，「美國針對北韓搞軍事小集團，奉勸美方深思熟慮其在亞太地區的軍事行為將帶來何種後果。」

2021年9月成立的AUKUS由第1支柱、第2支柱構成。第1支柱為協助澳洲打造配備常規武器的核動力潛艦並提升澳洲的核能力；第2支柱則涉及極音速武器、量子運算、人工智慧（AI）、電子戰、水下作戰能力等高科技領域。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法