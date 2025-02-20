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P-3C、S-70C（M）出動 海軍下月初高雄外海反潛操演
海軍3月初將於高雄、屏東外海進行實彈射擊操演，出動1架P3-C反潛機和1架S70-C反潛直升機。（資料照）
〔記者吳哲宇／綜合報導〕「海鯤號」潛艦現正進行HAT泊港測試，預計3丶4月進入SAT海測階段，國軍水下戰力正逐步建構。與此同時，海軍也加強反潛訓練，根據漁業署網站「射擊通報」近期公布資訊，海軍3月初將於高雄、屏東外海進行實彈射擊操演，出動1架P3-C反潛機和1架S-70C（M）反潛直升機，確保我高雄港船隻出入動線安全。
根據漁業署「射擊通報」網站揭露資訊，海軍146艦隊將於3月4、5及10日間，於高雄港、屏東外海實施演訓，演訓範圍廣大，研判是反潛訓練也包括搜索潛艦所致。
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海軍146艦隊將於3月4、5及10日間，於高雄港、屏東外海實施演訓，演訓範圍廣大。（圖片取自射擊通報）
海軍146艦隊下轄226戰隊及268戰隊，以成功級艦為主編成，具備防空、制海、反潛、護航等能力，負責戍守臺海第一線，全天候擔綱偵防要角，兼負搜救及護漁等任務。
圖為成功級軍艦。（資料照，海軍提供）