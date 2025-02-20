花近16億買抗彈板後 國軍投入9億餘元買防彈衣外層

國軍現役戰鬥背心，隨著未來籌獲更新型的抗彈板，防護背心的設計也會隨之調整。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為研製可抵擋中共5.8公厘鋼芯彈的防護背心，日前決標一筆總金額將近16億元的新型抗彈板採購案，根據政府採購網最新資訊顯示，國防部今（20）日公布一項總金額9.19億餘元的「戰鬥背心外套本體」採購案，預計在2027年以前，獲得匹配新型抗彈板的背心，提升官兵執行各項勤務時的安全保障。

根據政府採購網本周公布的決標資訊，國防部去年11月斥資15.3億餘元，對外採購16萬組陶瓷片，此案已由2家廠商得標，預計明年底以前履約完畢。軍備局規劃，這些新購組件，將用於產製可抵擋中共5.8公厘鋼芯彈的的防彈背心，明年將先量產6萬組。

國防部今日也在政府採購網公布一項新的招標案，將斥資9億1968萬元招商「戰鬥背心外套本體」一案，將採最有利標方式進行，預計在3月20日以前截止投標與開標，全案須於2027年12月15日以前執行完畢。另外，廠商須提供6套樣品供招標單位檢視，但招標公告並未顯示採購總數量。

請繼續往下閱讀...

除了強化官兵的「盾」之外，軍備局也正在研製威力更大的槍械、彈藥，作為攻敵之「矛」。軍備局長林文祥去年於立法院表示，國軍正研製6.8公厘步槍，預計今年初提供一個班進行測評。且國軍除了普通彈、鋼芯彈之外，還有一個動能更大的彈種，但現在還屬於比較機密的階段，等到今年有成果後才會對外發表。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法