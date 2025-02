再現二戰！ 4跑道的天寧島B-29基地重見天日 前線ACE部署更近一步

為應對未來太平洋的局勢,美軍已斥資1.28億美元開始重建天寧島(Tinian)機場,隨著工程發展,這座曾經擁有4跑道的二戰大型飛行場已逐漸在近期「重見天日」!(圖片擷取自@tom_bike的X帳號、海軍遺產司令部/本報合成)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕為應對未來太平洋的局勢,美軍已斥資1.28億美元開始重建天寧島(Tinian)機場,隨著工程發展,這座曾經擁有4跑道的二戰大型飛行場已逐漸在近期「重見天日」!這座戰略要地曾部署多達500架的B-29轟炸機對日本本土打擊,更是投放原子彈的出發地,如今修復後的基地將再度發揮其戰略價值,提供美軍戰機向前線進行「彈性戰鬥部署」(ACE)。

美軍1945年奪下天寧島後開始大規模建設,島嶼北端的大型飛行場擁有4條約2590公尺長的平行跑道,可供多達500架的B-29「超級堡壘」轟炸機進行部署。(圖片擷取自美國海軍遺產司令部)

經過一年多的重建工程,美軍重啟太平洋島嶼「天寧島」(或稱泰尼安島)的藍圖越加明顯,根據軍聞網站《The Warzone》今日報導所曝光的最新衛星影像顯示,這座超過2000萬平方英尺(約185萬平方公尺)、塵封在叢林裡的二戰飛行場,隨著重建工程接近尾聲,其標誌的4條跑道已重見天日,經過周邊設施的翻新與增建,這座島嶼再次成為關鍵的力量的投射節點。

