再現二戰！ 4跑道的天寧島B-29基地重見天日 前線ACE部署更近一步

為應對未來太平洋的局勢，美軍已斥資1.28億美元開始重建天寧島（Tinian）機場，隨著工程發展，這座曾經擁有4跑道的二戰大型飛行場已逐漸在近期「重見天日」！（圖片擷取自@tom_bike的Ｘ帳號、海軍遺產司令部／本報合成）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕為應對未來太平洋的局勢，美軍已斥資1.28億美元開始重建天寧島（Tinian）機場，隨著工程發展，這座曾經擁有4跑道的二戰大型飛行場已逐漸在近期「重見天日」！這座戰略要地曾部署多達500架的B-29轟炸機對日本本土打擊，更是投放原子彈的出發地，如今修復後的基地將再度發揮其戰略價值，提供美軍戰機向前線進行「彈性戰鬥部署」（ACE）。

美軍1945年奪下天寧島後開始大規模建設，島嶼北端的大型飛行場擁有4條約2590公尺長的平行跑道，可供多達500架的B-29「超級堡壘」轟炸機進行部署。（圖片擷取自美國海軍遺產司令部）

經過一年多的重建工程，美軍重啟太平洋島嶼「天寧島」（或稱泰尼安島）的藍圖越加明顯，根據軍聞網站《The Warzone》今日報導所曝光的最新衛星影像顯示，這座超過2000萬平方英尺（約185萬平方公尺）、塵封在叢林裡的二戰飛行場，隨著重建工程接近尾聲，其標誌的4條跑道已重見天日，經過周邊設施的翻新與增建，這座島嶼再次成為關鍵的力量的投射節點。

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Tinian Island North Field runway renovation progress spotted.



Fluor Corp. TX was awarded $409 million USAF ACE 5 year contract for "pavement & transportation support" in support of US operations in the Indo-Pacific theater dispersing capabilities into smaller groups. https://t.co/w3YQjdvlJW pic.twitter.com/qy5fTCw3Kz — Tom Bike （@tom_bike） February 19, 2025

行星實驗室（Planet Labs）於2023年12月3日至2025年1月29日，持續對天寧島北飛行場拍攝一系列的衛星影像，當中清楚地演示了這座廢棄機場的重建範圍有多廣泛。從系列衛星圖像可見，除了最初的4條跑道與聯絡的滑行道外，新增了更多的聯絡道及機坪，機場北面也進一步規畫了新的機坪及儲油設施，同時也向雜草重生的南部擴建，這些都是為了支持當代美軍在該地區行動的新需求。

而位於島嶼中部、現持續在使用的天寧國際機場也同步進行擴建，衛星演變顯示，美軍針對該機場北部的叢林進行重新開發，新建廣大的機坪與燃油管線，並連接至附近的補給港口。報導分析，如果關島遭到攻擊，正在重建的天寧島基地，將成為安德森空軍基地的替代方案。

而位於島嶼中部、現持續在使用的天寧國際機場也同步進行擴建。衛星顯示，美軍針對該機場北部的叢林進行重新開發，新建廣大的機坪與燃油管線，並連接至附近的補給港口。（圖片來源:美國空軍）

天寧島位於關島以北約190公里處，這座由日軍於1944年佔領建設的島嶼，在1945年美軍奪下後開始大規模建設，島嶼北端的大型飛行場擁有4條8500英尺（約2590公尺）長的平行跑道，可供多達500架的B-29「超級堡壘」轟炸機進行部署、起降，並以此為基地向日本本土發動空襲。

1945年，多達500架的B-29轟炸機部署在天寧島，並以此為基地經常對日本本土空襲，連震驚世界的原子彈投放，也是從這裡出發的。（圖片擷取自美國海軍遺產司令部）

此外值得一提的是，除了日軍房舍外，機場北面有兩個美軍建造的凹槽遺跡，這是為裝掛當年轟炸廣島與長崎原子彈所興建的設施，原子彈會先放入凹槽，再將轟炸機開上去進行裝彈，也就是說，裝載原子彈的B-29即是從這裡出發的。

天寧島基地在二戰時期也是轟炸廣島及長崎原子彈的出發地，圖為裝掛原子彈的凹槽設施遺跡。（圖片擷取自Google街景）

美軍近年投資1.28億美元（約40億新台幣）擴建天寧島機場，意旨在推進美國空軍「彈性戰鬥部署」（Agile Combat Employment, ACE）的作戰策略，隨著中國飛彈的打擊距離，可威脅至關島地區的美軍基地，這意味著美國空軍正需要尋找一些戰時分散飛機部屬的地方，因此美軍才計畫在西太平洋地區重建一系列島嶼機場，以提高生存性與後續的反擊能力。

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