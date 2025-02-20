K21步兵戰鬥車真好用 南韓簽第四份訂單購百輛

南韓政府去年12月與韓華公司簽訂第4批次的K21步兵戰鬥車量產合約，雖然未載名總數，但推估在120輛上下。（圖片取自韓聯社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕南韓從2009年開始生產K21步兵戰鬥車，以替換韓版M113裝甲運兵車的K200系列步兵戰鬥車，迄今已經過3次量產，總共約400輛。外媒披露，南韓政府去年12月再與韓華公司簽訂第4批次的K21步兵戰鬥車量產合約，雖然未載名總數，但推估在120輛上下。

軍聞網站「Defence 24」報導，2024年12月，韓華與韓國政府達成協議，簽訂第四批K21步兵戰車的量產合約，訂單數量並未披露，但分析師估計訂單數量可能在120輛左右。

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軍聞網站「Today Defense」則報導，該合約金額為7093億韓圓（約新台幣161.5億），K21步兵戰鬥車在初期量產（2009年11月至2011年7月）和第二次量產（2011年12月至2013年4月）共生產約240輛，在2013年至2016年的第三次量產中則生產約160輛。至第三次量產為止，量產單價在32至40億韓元（約新台幣7290萬至9112萬）之間。

報導指出，K21步兵戰車第四次量產工程期限為2024年至2028年，工程總成本約7800億韓元，但12月18日公佈的採購價格為7093億韓元，量產單價約59億韓元（約新台幣1.34億）。

K21步兵戰鬥車的由鋁合金裝甲構成，因此其重量僅約25噸，最高時速達70公里，作戰範圍500公里，有3名車組員並可運載9名士兵。能抵擋14.5公厘鎢蕊穿甲彈與155公厘砲彈破片的直接命中，車體正面號稱能抵擋俄製30公厘機砲穿甲彈；車體正面、兩側以及砲塔均可加裝模組化附加裝甲，車底裝甲能抵擋10公斤地雷，車頂裝甲可以抵擋約在10公尺高度引爆的152公厘榴彈砲高爆彈破片。其主要武裝為一門40公厘鏈砲，並有2具拖式飛彈發射器，副武器為12.7公厘車長機槍和7.62公厘同軸機槍。

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