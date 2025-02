在戰場中躍升「大勢」 學者歐錫富：無人機三種新戰術應用

烏克蘭武裝部隊所使用的四軸無人機。(烏克蘭國防部官方X帳號)

〔記者陳治程/綜合報導〕俄烏戰爭開打近三年,除戰車、自走砲、多管火箭和戰鬥機等傳統大型儎台,神出鬼沒的無人機也在東線戰事中多次奇襲,至今已成各國創新建軍指標;因應這股風潮,國軍也跟進採購軍規無人機並建構部隊、訓練課程及模式。不過,今日的無人機發展,在戰術應用上可謂五花八門;國防院學者歐錫富指出,今日的無人機還發展出布/除雷、誘敵和電戰反制三種新任務。

國防安全研究院中共研究所所長歐錫富今(20)日發布專文評析指出,烏克蘭戰場凸顯無人機的重要性,從過往的情監偵、攻擊、中繼、運輸工作,近期還衍生出布/除雷、誘餌等新興戰術應用。

請繼續往下閱讀...

Ukraine has developed a drone mine-detector called “Brave 1”.

It can survey 3000 m2 on a 30 minute charge.

The drone scans the surface and creates a map of metal containing objects using GPS tags.

It grades the size of each detection and attaches photos or video of the ground. pic.twitter.com/OnDX6S54p9