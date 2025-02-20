50名一年義務役士兵參與 333旅聯兵一營演練反空機降任務

機步333旅聯兵1營日前展開「作戰計畫演練」，出動部隊官兵與CM33、CM34等儎台，赴戰術位置執行「反空機降作戰」情境應處。（取自青年日報）

〔記者陳治程／台北報導〕為強化官兵臨戰應處能力，提升部隊戰場經營，陸軍機步333旅日前執行作戰計畫演練，模擬責任區內接獲反空機降任務，藉以驗證部隊官兵從平戰轉換、戰術機動以及反無人機襲擾等模擬情境；值得一提的是，本次出動的聯兵1營中，共有50名一年期義務役參與其中，在厚植部隊戰力的同時，也讓役男與志願役官兵同步訓練，提升演訓經驗。

333旅聯兵1營本次接獲任務命令後，旋即出動CM33、CM34雲豹甲車、81迫砲車和中型戰術輪車等儎台實施戰術機動，穿越鄉間、市區道路抵達演練地區，展開作戰計畫演練；官兵先後執行平戰轉換、防空疏散、進入戰術位置、重要目標應援與「反空機降作戰」等情境應處，期間亦模擬發現低空無人機，進而反擊與回報，以因應未來戰場的新興威脅。

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抵達戰術位置後，聯兵1營官兵隨即展開「反空機降」任務演練。（取自軍聞社）

值得一提的是，本次實施「反空機降作戰」任務演練的聯兵1營中，共有50位分發至此的一年期義務役士兵全程參與部隊演練。其中隸屬聯兵1營機步1連的周俊傑一兵分享，他先前在基地訓練期間，每天天還沒亮就開始訓練，從戰力射擊、鑑測到著裝跑步，都令他印象深刻，「下基地雖然辛苦，很累，但精實的訓練課程，讓我真正成為一位軍人。」

隸屬機步333旅聯兵1營機步1連的周俊傑一兵。（取自軍聞社）

機步333旅又稱「萬金旅」、取自位於屏東萬巒的部隊營區名，隸屬南部的陸軍八軍團，整體戰力相當優異；去（2024）年的陸軍「長泰19號」旅對抗操演中，333旅就代表南邊部隊，與北邊的裝甲586旅在彰化地區進行實兵對抗。今（2025）年一月升任陸軍司令的呂坤修上將，先前就曾擔任過該旅旅長，現任旅長則由先前在陸軍司令部擔任幕僚的萬先坤接任。

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