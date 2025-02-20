助美軍升級神盾系統 英國BAE獲82億台幣合約

這份合約將使BAE Systems能夠提供多種服務，包括系統工程、測試與評估、後勤、系統採購和網路安全等。（圖：BAE Systems）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國軍工巨擘貝宜系統公司（BAE Systems）去年11月取得美國海軍一份總值2.51億美元（約新台幣82.18億元）的重要合約，將在未來5年為美軍神盾戰鬥系統（AEGIS Combat System）提供升級與支援服務。

根據軍事新聞網站《Army Recognition》19日報導，此合約範圍包括為搭載神盾系統的艦艇提供系統工程與技術支援，同時也將支援美國飛彈防禦局（ MDA）及對外軍售計畫（ FMS），確保美軍戰力維持在現代防衛科技的尖端。

請繼續往下閱讀...

貝宜系統公司將提供的服務涵蓋系統工程、測試評估、後勤補給、系統採購及網路安全等領域。這些服務對於維護神盾戰鬥系統的複雜配置至關重要。神盾系統整合先進雷達、防空飛彈及戰術指管系統，是美軍水面艦艇抵禦各類威脅的核心戰力。

貝宜系統公司整合防禦解決方案部門（Integrated Defense Solutions）副總裁暨總經理漢德（Lisa Hand）表示，公司在神盾系統與艦艇自衛作戰系統方面累積逾40年經驗，具備精進的技術能力，能靈活因應美軍任務需求。

此次合約的一大創新重點，是貝宜系統公司將開發先進數位分析工具，可即時評估軟體缺陷對作戰任務的影響，協助美軍掌握系統效能狀況，並為提升關鍵戰力做出最佳投資決策。這項發展也呼應美軍正在推動的數位轉型策略，將加速提升作戰準備程度。

相關工程將在新澤西州莫雷爾山（Mt. Laurel）、緬因州巴斯（Bath）及密西西比州帕斯卡古拉（Pascagoula ）等美軍基地進行，這些據點將成為系統整合、測試及持續改良的重要基地。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法