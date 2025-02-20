反潛作戰怎麼練？ 英、挪威等七國在「北極海豚」操演做給你看

英國、挪威、荷蘭等國日前進行「北極海豚」實兵演訓，逼真地演練反潛作戰。（取自英國皇家海軍網站）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕潛艦用於軍事領域迄今已超過100年，如何反制這種威力強大的軍備，仍是各國軍隊鑽研的領域。英國皇家海軍等7國日前就派出水面艦、反潛直升機，和荷蘭、挪威的柴電潛艦上演「貓捉老鼠」戲碼，包括水面艦全速向潛艦衝鋒、在複雜的水域高速機動、直升機夜間反潛訓練等，都讓這場寶貴的練兵更加逼真。

綜合挪威國防軍、英國皇家海軍與外國軍事網站Navy Leader公開資訊，「北極海豚」（Arctic Dolphin）操演本月3日至14日於挪威附近海域舉行，包括英國、美國、德國、法國、荷蘭、丹麥與挪威等7國派兵參與，其中，挪威與荷蘭派出潛艦，供其他國家的水面艦、反潛機、反潛直升機進行「獵殺」演練。

英國皇家海軍表示，參與這場演習的薩默賽號巡防艦（HMS Somerset）與「梅林」艦載反潛直升機搭檔，不分晝夜地追擊潛艦，該艦還向潛艦全速衝鋒，並在挪威峽灣水域中，進行複雜的機動，「梅林」直升機還在夜間進行搜索敵潛艦的操演。此外，丹麥操作的MH-60R反潛直升機，還在薩默賽號巡防艦的飛行甲板降落，真實模擬盟軍間的合作。

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挪威皇家海軍派出潛艦參與今年度「北極海豚」實兵演訓。（取自挪威國防軍網站）挪威國防軍表示，這項演習以仿真方式，提供盟軍潛艦作戰訓練機會，以及挪威國防軍與盟友的聯合作戰能力。挪威皇家海軍潛艦指揮官羅伯森（Jim Robertsen）上校表示，這項操演在嚴寒的挪威海岸間進行，強化挪威海上戰力與在北約之中的角色，也彰顯友盟國家將挪威、北大西洋視為重要的作戰場域。

值得注意的是，德國與挪威未來將採購12艘212CD型潛艦，羅伯森表示，挪威與德國的合作也是這次操演的核心。

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