英法聯手救援烏克蘭 3萬維和部隊方案下週送白宮

2024年7月19日，英國首相施凱爾與烏克蘭總統澤倫斯基在英國倫敦唐寧街10號官邸會晤。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國首相施凱爾（Keir Starmer）預計下週將前往白宮，與美國總統川普會晤，討論烏克蘭和平計畫。據《每日郵報》獨家報導，斯塔默將向川普提出一項英法共同策劃的「安心部隊」（reassurance force）計畫，擬於俄烏達成停火協議後，派遣不超過3萬名歐洲部隊監督停火情況。

這項提案出爐之際，川普多次嚴厲抨擊烏克蘭總統澤倫斯基，甚至稱其為「獨裁者」。施凱爾為澤倫斯基辯護，更將其比作二戰時期的英國首相邱吉爾。

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根據西方官員向《每日電訊報》透露，「安心部隊」將採用「技術監控」方式執行任務，運用情報、監視和偵察飛機、無人機及衛星，全面掌握局勢動態。該部隊雖規模不大，但將配備「足夠火力以監控並攔截」任何俄方攻擊。計畫同時包括派遣海軍巡邏艦進駐黑海，監控俄羅斯對烏克蘭周邊水域的威脅。

此計畫規模遠低於澤倫斯基要求的20萬維和部隊，但可能是目前最有望獲得美方支持的方案。川普近期在「Truth Social」平台上抨擊澤倫斯基是「略有成就的喜劇演員」，指控其說服美國投入3500億美元參與「一場無法獲勝的戰爭」。然而根據美國國會研究服務處統計，實際援助金額截至上月為1742億美元。

川普更直言威脅：「澤倫斯基最好趕快行動，否則就沒有國家可管了。」他宣稱只有川普政府能成功與俄羅斯談判結束戰爭，指控拜登從未嘗試，而歐洲也未能促成和平。

對此，澤倫斯基19日明確拒絕川普提出的5000億美元「回饋」協議，強調：「我在保衛烏克蘭，我不能出賣國家。」該協議據報將賦予美國對烏克蘭基礎設施、油氣儲備和礦產資源的權利。

施凱爾在與澤倫斯基通話時重申支持，強調戰時暫停選舉「完全合理」，就如英國在二戰期間的做法。唐寧街表示，施凱爾強調「各方需要共同努力」，並「重申支持美國主導的努力，以實現持久和平，阻止俄羅斯未來的侵略」。

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