抗彈三兄弟到齊！ 國軍花1.82億元要連工帶料採購「聚脲」噴塗

國防部正在籌獲抗彈板與防彈背心原料，同時連工帶料採購防彈塗料「聚脲」。圖為新式抗彈板。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部正執行總金額超過20億元的採購標案，籌獲可滿足官兵作戰需求的新型抗彈板與戰鬥背心。根據政府採購網最新公布招標資訊，國防部還另外斥資1.82億餘元，向民間廠商採購防彈塗料「聚脲」，並要求以連工帶料方式，在明年底前完成26萬片產品的加工事宜。

根據國防部本月18日發布於政府採購網的最新資訊，國防部軍備局委託國防採購室，執行一項1億8252萬元的公開招標案，將以最低標的方式，連工帶料獲得26萬片聚脲噴塗物品，這個須於明年12月15日以前執行完畢的公開招標案，預計在3月14日截止投標、開標。

聚脲是一種相當堅韌的塗料，在軍事領域的用途相當廣，包括防彈背心、頭盔、裝甲車與艦艇，都可漆上聚脲塗料強化耐用性，減低彈藥穿透力或破片殺傷力，塗上聚脲的軍事設施，也可避免二次坍塌等危險。另外，包括救護車、消防車等急難救助車輛，亦可運用這款塗料強化結構。

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除此之外，國防部正在執行二個攸關防彈背心的公開招商案，根據政府採購網今日公告資訊，國防部針對總金額9.19億餘元的「戰鬥背心外套本體」採購案進行公開招標，預計在2027年以前執行完畢；國防部去年11月斥資15.3億餘元，對外採購16萬組陶瓷片，此案已由2家廠商得標，預計明年底以前履約完畢。軍備局規劃，這些可用於產製抵擋中共5.8公厘鋼芯彈的的防彈背心，明年將先量產6萬組。

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