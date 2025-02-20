影片直擊！烏軍無人機打爆北韓「谷山」自走砲

北韓M1989「谷山」（Koksan）被摧毀前，遭鎖定的畫面。（取自Telegram）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭無人系統部隊第412 「復仇打擊團」（NEMESIS）近日在盧甘斯克（Luhansk）地區，使用夜間轟炸無人機，成功摧毀了一門北韓製M1989「谷山」（Koksan）170公厘自走砲。 這是俄烏戰爭以來，首次有紀錄顯示此型號的重型火砲被摧毀，對戰場態勢具有重要意義。

據烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》18日報導，NEMESIS團在其Telegram頻道上公布了攻擊影片，畫面顯示 M1989「谷山」自走砲在無人機的精確打擊下發生劇烈爆炸，成功癱瘓其作戰能力。

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M1989「谷山」 是一種北韓製造的40噸自走砲系統，於1989年在北韓谷山（Koksan）市的閱兵式上首次亮相。 該系統裝備了罕見的170公厘長砲管，提供了卓越的射程優勢。 根據現有數據，發射常規砲彈時，射程可達40 公里；若使用主動-反應式彈藥（active-reactive ammunition），射程可延伸至60公里。 不過，該系統射速偏慢，約每5分鐘才能發射1-2發砲彈。

早在2024年11月與12月，情報就顯示有載運M1989「谷山」自走砲的列車穿越俄羅斯。 到今年1月，這些自走砲被正式部署在烏克蘭前線，並由俄羅斯砲兵操作，而非北韓人員。

M1989「谷山」自走砲的射程遠優於俄軍現役的管式火砲，目前唯一可匹敵的系統為蘇聯時期開發的2S7「牡丹」（Pion）203公厘自走砲，但需搭配主動-反應式砲彈，才能達到相近的射程。

北韓M1989「谷山」（Koksan）170公厘自走砲。（法新社檔案照）

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