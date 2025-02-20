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川普轟澤倫斯基「獨裁」 美對俄政策恐生變

2025/02/20 14:50

2024年9月27日，時任總統參選人川普在紐約川普大樓與烏克蘭總統澤倫斯基會面。（美聯社）2024年9月27日，時任總統參選人川普在紐約川普大樓與烏克蘭總統澤倫斯基會面。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基近日隔空交火，引發各界對於美國對俄羅斯政策可能出現重大轉向的擔憂。川普不僅稱澤倫斯基為「獨裁者」，更指責他發動戰爭。《華盛頓郵報》指出，這場口水戰，可能代表著二戰以來最重大的地緣政治重組。

澤倫斯基19日罕見地公開反擊川普，表示川普的說法是「謊言」。此前，美俄兩國官員在沙烏地阿拉伯利雅德舉行了會談，討論結束烏克蘭戰爭，但烏克蘭並未受邀。澤倫斯基甚至取消了原定的沙國訪問行程，以示抗議。

川普政府的舉動，不僅讓烏克蘭感到不滿，也引發了歐洲盟友的擔憂。法國政府發言人表示「不理解美國的邏輯」，德國總理蕭茲則稱川普的言論「錯誤且危險」。英國首相施凱爾和法國總統馬克宏都預計下週訪問華盛頓，與川普會面。

美國國內，即使是支持川普嘗試結束戰爭的共和黨議員，也對川普的說法表示異議。參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）表示：「俄羅斯是侵略者，這是毫無疑問的。」北卡羅來納州參議員提里斯（Thom Tillis）則表示，「獨裁者」不是他會用的詞。

專家也對川普的策略感到困惑。曾在小布希時代負責美俄關係，現任職於外交關係協會（Council on Foreign Relations）的 葛拉漢（Thomas Graham）質疑：「他想做什麼？這是一種為美國民眾接受基本上向普廷投降做準備的方式嗎？」

曾在歐巴馬和川普第一任期內擔任高級情報官員，現為智庫「新美國安全中心」（CNAS）研究員的肯達爾泰勒（Andrea Kendall-Taylor）r 則認為，川普可能只想結束戰爭，即使這會削弱烏克蘭的地位，並為俄羅斯重新武裝創造條件。「只要不在他的任期內，他就不在乎。」

《華盛頓郵報》指出，川普在第一任期內就曾支持普廷，反對美國情報部門關於俄羅斯干預2016年大選的評估。如今，川普再次與俄羅斯站在同一陣線，而普廷已發動了80年來歐洲最大規模的陸地戰爭。

川普似乎只要求普廷停止戰鬥，這實際上會讓俄羅斯取得重大勝利，獲得烏克蘭大約五分之一的領土。這讓歐洲各國措手不及，北約（NATO）東翼更擔心美國可能會從歐洲大陸撤軍。

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