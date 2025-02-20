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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

曾是盟軍最大水上貨機 80年老巨獸Philippine Mars最後飛行入博物館

2025/02/20 16:54

現存Martin Mars級水上飛機的最後一架「菲律賓火星號」（前者），於2月10日完成了歷史性的最後一次飛行，之後將運往皮馬航天博物館成為館藏。（圖片擷取自@CoulsonAviation的X帳號）現存Martin Mars級水上飛機的最後一架「菲律賓火星號」（前者），於2月10日完成了歷史性的最後一次飛行，之後將運往皮馬航天博物館成為館藏。（圖片擷取自@CoulsonAviation的X帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕水上飛機在20世紀上半發展到巔峰，無論美軍或日軍對水上飛機的軍事用途都頗有研究，其中美國於二次大戰期間設計的Martin Mars飛機，更是盟軍建造的最大水上貨機，而7架Martin Mars之一的「菲律賓火星號」（Philippine Mars）於上週進行了80年生涯的最後一次飛行，之後將運往皮馬航天博物館成為館藏（Pima Air and Space Museum）。

身為全球只生產7架、源自二次大戰時期的「菲律賓火星號」大型水上飛機，是現存Martin Mars級的最後一架，倒數第二架「夏威夷火星二號」也剛於去年8月退役。「菲律賓火星號在最後前往退役的路上，一直飽受發動機故障所苦，因而延遲了抵達終點的時間，這架飛機接下來將拆解運往亞利桑那州的皮馬航天博物館作為館藏。

Martin Mars是盟軍於二次大戰期間設計、建造的最大水上貨機，可見其駕駛儀表仍就非常傳統。（圖片擷取自@CoulsonAviation的X帳號/本報合成）Martin Mars是盟軍於二次大戰期間設計、建造的最大水上貨機，可見其駕駛儀表仍就非常傳統。（圖片擷取自@CoulsonAviation的X帳號/本報合成）

皮馬航天博物館15日也發布「菲律賓火星號」最後降落於普萊森特湖（Pleasant Lake的影片，並撰文說明，「菲律賓火星號」於2月10日完成了歷史性的最後一次飛行，在停飛17年後，再度飛上天空踏上最後的旅程，之後它將永久珍藏在博物館裡。

據航空軍聞網站《The Aviationist》的資料說明，「菲律賓火星號」是第三架製造的Martin Mars水上飛機，它於1946年6月26日完工交付給美國海軍，並駐紮在加州的阿拉米達（Alameda）海軍航空站，直到1956年8月22日退役，服役期間又再進行了部分改裝。

1946年7月，在夏威夷執行水上運輸任務的「菲律賓火星號」水上飛機。（圖片取自美國海軍遺產司令部）1946年7月，在夏威夷執行水上運輸任務的「菲律賓火星號」水上飛機。（圖片取自美國海軍遺產司令部）

該機於1959年出售，與其他三架同型機「馬裡亞納火星號」、「夏威夷火星二號」和「卡羅琳火星號」一樣，通過改造貨艙而成為森林滅火機，並一直服務到2007年，連同「夏威夷火星二號」再被販售至加拿大，就這樣「菲律賓火星號」一直地停在加拿大長達17年之久

駕駛「菲律賓火星號」退役的飛行員彼得·基蘭（Peter Killan）表示，這是路的盡頭，他很遺憾把它們從這裡（指長期停放地）帶走，但它們要去的好地方（指PIMA博物館）。

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