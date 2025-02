曾是盟軍最大水上貨機 80年老巨獸Philippine Mars最後飛行入博物館

現存Martin Mars級水上飛機的最後一架「菲律賓火星號」(前者),於2月10日完成了歷史性的最後一次飛行,之後將運往皮馬航天博物館成為館藏。(圖片擷取自@CoulsonAviation的X帳號)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕水上飛機在20世紀上半發展到巔峰,無論美軍或日軍對水上飛機的軍事用途都頗有研究,其中美國於二次大戰期間設計的Martin Mars飛機,更是盟軍建造的最大水上貨機,而7架Martin Mars之一的「菲律賓火星號」(Philippine Mars)於上週進行了80年生涯的最後一次飛行,之後將運往皮馬航天博物館成為館藏(Pima Air and Space Museum)。

身為全球只生產7架、源自二次大戰時期的「菲律賓火星號」大型水上飛機,是現存Martin Mars級的最後一架,倒數第二架「夏威夷火星二號」也剛於去年8月退役。「菲律賓火星號」在最後前往退役的路上,一直飽受發動機故障所苦,因而延遲了抵達終點的時間,這架飛機接下來將拆解運往亞利桑那州的皮馬航天博物館作為館藏。

Martin Mars是盟軍於二次大戰期間設計、建造的最大水上貨機,可見其駕駛儀表仍就非常傳統。(圖片擷取自@CoulsonAviation的X帳號/本報合成)

皮馬航天博物館15日也發布「菲律賓火星號」最後降落於普萊森特湖(Pleasant Lake)的影片,並撰文說明,「菲律賓火星號」於2月10日完成了歷史性的最後一次飛行,在停飛17年後,再度飛上天空踏上最後的旅程,之後它將永久珍藏在博物館裡。

據航空軍聞網站《The Aviationist》的資料說明,「菲律賓火星號」是第三架製造的Martin Mars水上飛機,它於1946年6月26日完工交付給美國海軍,並駐紮在加州的阿拉米達(Alameda)海軍航空站,直到1956年8月22日退役,服役期間又再進行了部分改裝。

1946年7月,在夏威夷執行水上運輸任務的「菲律賓火星號」水上飛機。(圖片取自美國海軍遺產司令部)

該機於1959年出售,與其他三架同型機「馬裡亞納火星號」、「夏威夷火星二號」和「卡羅琳火星號」一樣,通過改造貨艙而成為森林滅火機,並一直服務到2007年,連同「夏威夷火星二號」再被販售至加拿大,就這樣「菲律賓火星號」一直地停在加拿大長達17年之久。

駕駛「菲律賓火星號」退役的飛行員彼得·基蘭(Peter Killan)表示,這是路的盡頭,他很遺憾把它們從這裡(指長期停放地)帶走,但它們要去的好地方(指PIMA博物館)。

