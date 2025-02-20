烏克蘭公布V-BAT無人機實操訓練畫面 傳我國海軍也想買

美國提供烏克蘭無人機部隊的V-BAT垂直起降無人機，相關人員訓練、實際操作畫面現已由烏軍無人機系統司令部公開。（美國Shield AI公司官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕美方已私下提供V-BAT無人機給烏克蘭使用，烏克蘭武裝部隊無人機系統司令部（СБС）昨（19）日透過官方社群發布證實這項情報，這款可垂直起降、偵打性能兼備的無人機，現已獲日本正式簽約下訂。外傳我國海軍也對這款無人機有興趣，並已啟動採購建案程序，爭取排入明（2026）年國防預算中。

烏軍無人機系統司令部官方貼文指出，V-BAT無人機現已進駐某處訓練中心，展開人員操作訓練。影片內文寫道，該無人機採偵打一體設計，由於能垂直起降，只需要一塊16平方公尺的陸地即可升空；最大飛行時間可達10小時，且機載的鏡頭具備320倍光學變焦，最遠能偵察150公里外目標。值得一提的是，該機不只能攜帶彈藥，也能掛載攻擊無人機，充當無人機母艦，戰術效益相當高。

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美國國防科技公司「Shield AI」上（1）月已宣布，日本防衛省將採購同款的V-BAT無人機，作為海上自衛隊（JMSDF）編制內首款執行情監偵（ISR）的無人飛行載具，面對日益嚴峻的印太局勢，該載台將與現役水面艦整合，強化該國在區域內戰備的態勢感知。

在日本拍板採購前，美國海軍已針對該機（美軍型號為MQ-35A）執行過艦上發射測試；如今更正式投入俄烏戰場，可望強化烏軍空中情蒐能力，進而提升整體不對稱作戰能量。

美軍陸戰隊的V-BAT無人機，去（2024）年3月於「哈伯斯費里號」船塢登陸艦（LSD 49）上測試的情形。（美軍DVIDS網站）

此外，我國海軍內部先前傳出，經過整年度評估與隨艦測試，加上其在俄烏戰場的表現，現已啟動V-BAT無人機的建案採購程序，爭取排入明（2026）年度國防預算中；若軍方未來順利採購該型機，其目標情資將提供給砲兵、飛彈系統使用，有效強化海軍協同作戰、精準打擊能量。

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